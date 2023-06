Putin ai militari: "Avete fermato una guerra civile, il popolo e l'esercito non erano con i ribelli"

"Avete sostanzialmente fermato una guerra civile, agito in modo corretto e coordinato". Lo ha detto il leader russo, Vladimir Putin, rivolgendosi al personale militare riunito al Cremlino dopo quanto accaduto nel fine settimana in Russia. Secondo la Ria Novosti nel suo discorso il capo del Cremlino avrebbe ribadito che l'esercito di Mosca e il popolo russo non sono stati dalla parte degli ''ammutinati'', ovvero dei mercenari del gruppo Wagner che sabato hanno intrapreso la loro marcia verso la capitale russa per poi fermarsi a 200 chilometri dall'arrivo.

"Le persone che sono state attratte dalla ribellione hanno visto che l'esercito e il popolo non erano con loro. Il dispiegamento rapido e preciso delle forze dell'ordine ha permesso di fermare lo sviluppo estremamente pericoloso della situazione nel Paese e di prevenire vittime civili", ha detto Putin.

Il leader russo ha poi chiesto un minuto di silenzio in ricordo dei piloti morti per fermare la rivolta armata del gruppo Wagner. "In una situazione difficile, avete agito con chiarezza - ha aggiunto -, in un modo ben coordinato e con i fatti avete dimostrato la vostra lealtà alla popolazione della Russia e al giuramento militare, avete dimostrato responsabilità per il destino della madrepatria e il suo futuro". E ancora: "Avete difeso l'ordine costituzionale, le vite, la sicurezza e la libertà dei nostri cittadini" ha detto Putin, secondo le dichiarazioni riportate dall'agenzia russa Tass. "Avete salvato la nostra patria dai disordini e avete di fatto fermato una guerra civile".

Solo ieri il presidente della Federazione russa aveva elogiato "il coraggio e l'auto-sacrificio dei piloti-eroi caduti per salvare la Russia da conseguenze tragiche devastanti".

Dov'è Prigozhin?

Intanto questa mattina, intorno alle 7.40, il jet personale del leader del gruppo Wagner Yevgen Prigozhin è atterrato alla base militare dell'aeronautica di Machulischy vicino a Minsk, in Bielorussia. Lo riferisce il media indipendente di monitoraggio militare 'Belaruski Hayun' citando i dati di Flight Radar.

I media precisano che il velivolo atterrato vicino alla capitale bielorussa è un jet Embraer Legacy 600 con il numero di coda RA-02795, che si ritiene appartenga a Prigozhin. Non ci sono certezze però che il leader della Wagner fosse effettivamente a bordo. Anche a Mosca sostengono di non sapere dove si trovi Yevgen Prigozhin. "Non dispongo di questa informazione e non posso dirvi nulla", ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rispondendo alle domande dei giornalisti, secondo quanto riferisce Ria Novosti.

In mattinata è arrivata anche la notizia che i servizi russi hanno archiviato il procedimento penale per ribellione armata nei confronti dei miliziani del gruppo Wagner, rilevando che "i suoi partecipanti hanno interrotto le azioni direttamente volte a commettere l'ammutinamento".

