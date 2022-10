Putin attacca: "Il tempo dell'Occidente è finito", e incassa l'aiuto della Cina: "Lo sosterremo con forza"

Vladimir Putin attacca l'Occidente, difende la Russia e incassa il sostegno della Cina. Il presidente russo è Intervenuto in un discorso al Valdai Forum, il diciannovesimo della storia: il Valdai Discussion Club è un centro studi con sede a Mosca.Putin ha usato la sua tipica retorica per sottolineare che "l'Occidente collettivo alimenta la guerra in Ucraina, destabilizza i mercati alimentari ed energetici globali e organizza provocazioni su Taiwan", aggiungendo che "Il mondo affronta il decennio più pericoloso, imprevedibile e importante dalla Seconda guerra mondiale". Nel frattempo, la Cina ha espresso il suo sostegno alle posizioni del Cremlino.

Il discorso di Putin: "Un attacco nucleare all'Ucraina non ha senso"

"Non possiamo fare finta di niente. La crisi ora ha carattere globale, riguarda tutti. Abbiamo di fronte a noi due strade: o continuare ad accumulare problemi o cercare insieme una soluzione, non ideale, ma che funzioni, per rendere mondo più stabile e più sicuro - ha detto Putin al Valdai Forum - Non c'è unità nell'Occidente, sta conducendo un gioco pericoloso, sporco e mortale. Per Putin negli ultimi mesi i paesi occidentali hanno compiuto "Diversi passi verso l'escalation'' nella guerra in Ucraina, ma al contempo il presidente russo ha rassicurato: "Non abbiamo bisogno di usare un'arma nucleare in Ucraina, non avrebbe senso, né politicamente né militarmente".

E sempre puntando il dito contro l'Occidente ha detto che sta "imponendo i propri valori, modelli di consumo, cercando di standardizzare questi modelli" nel mondo. Prima o poi, il nuovo centro del mondo multipolare non sarà più l'Occidente che dovrà parlare alla pari anche con noi", ha affermato Putin, precisando che "l'Occidente è un conglomerato complesso" e non c'è alcuna unione fra i Paesi". In più, l'Occidente usa le sanzioni economiche per fare finire le ''rivoluzione colorate - come è successo con la rivoluzione arancione in Ucraina - L'Occidente impone sanzioni contro coloro che non vogliono essere sotto il loro controllo", ha proseguito Putin aggiungendo che ''la Russia non cerca l'egemonia. La Russia non sfida l'Occidente, cerca solo di riservarsi il diritto di svilupparsi''.

La Cina appoggia Putin: "Li aiuteremo per affermare il loro status di potenza"

"La Cina è disposta a rafforzare i rapporti con la Russia a tutti i livelli per dare maggiore stabilità al mondo". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, nel corso di un colloquio telefonico con il suo omologo russo, Sergei Lavrov. La Cina, ha detto Wang, citato in una nota della diplomazia di Pechino, "è disposta ad approfondire gli scambi con la Russia a tutti i livelli, spingere la relazioni Cina-Russia e la cooperazione in vari campi a un livello piu' alto, avvantaggiare meglio i due Paesi e i due popoli e fornire maggiore stabilità al mondo".

La Cina "sosterrà con forza la parte russa, sotto la guida del presidente Putin, per unire e guidare il popolo russo a superare le difficoltà, eliminare i disordini, realizzare gli obiettivi strategici di sviluppo e stabilire ulteriormente lo status della Russia come una grande potenza sul palcoscenico internazionale". E ogni tentativo di bloccare il progresso delle relazioni tra Cina e Russia "non avrà mai successo", la dichiarazione del ministro degli Esteri cinese che arriva dopo il ventesimo Congresso del Partito Comunista Cinese, in cui è stato riconfermato il presidente cinese, Xi Jinping, al vertice del Partito comunista cinese per un terzo mandato consecutivo.

"E' diritto legittimo di Cina e Russia realizzare il loro sviluppo e rilancio, che si conforma pienamente alla tendenza di sviluppo dei tempi: qualsiasi tentativo di bloccare il progresso di Cina e Russia", ha aggiunto Wang, "non avrà mai successo".