Putin ha simulato la distruzione di Stati Uniti e Gran Bretagna con le armi nucleari?

Vladimir Putin avrebbe simulato la distruzione di Regno Unito e Stati Uniti utilizzando le armi nucleari. Lo riporta la testata britannica The Sun, che cita quanto avrebbe detto il colonnello Igor Korotchenko, caporedattore della rivista russa "National Defence", alla tv statale di Mosca. La prova di forza sarebbe stata portata avanti nell'eventualità in cui Mosca fosse attaccata per prima con armi nucleari. Korotchenko, scrive The Sun, ha parlato della possibilità che il Regno Unito venga così "inghiottito" dall'Oceano Atlantico. Al posto degli Stati Uniti, in caso di attacco nucleare russo, rimarrebbe invece "uno stretto di mare ribattezzato in onore del Compagno Stalin". L'esercitazione strategica voluta da Putin prenderebbe il nome di "operation thunder", "operazione tuono".

Il test in questione avrebbe quindi previsto l'impiego di missili nucleari contro i due Paesi che Mosca ritiene capaci di attaccare la Russia. Solo Londra e Washington potrebbero farlo, avrebbe detto Korotchenko, che esclude ad esempio l'eventuale partecipazione a uno scenario simile di Parigi. "È molto importante mostrare ai nostri principali nemici cosa potrebbe attenderli", avrebbe detto sempre Korotchenko in tv. Per chiarire i dubbi, continua The Sun, la conduttrice televisiva Olga Skabeyeva avrebbe chiesto a Korotchenko se quindi "abbiamo simulato la distruzione di Stati Uniti e Gran Bretagna". "Assolutamente sì", è stata la risposta del colonnello.

Un filmato avrebbe poi mostrato un missile balistico intercontinentale Sineva lanciato da un sottomarino nel Mare di Barents e un bombardiere TU-95 che lanciava missili da crociera. In un'esercitazione avvenuta a Plesetsk, il 26 ottobre scorso, sono stati usati anche missili Yars. Tutti gli obiettivi previsti per l'esercitazione sarebbero stati raggiunti e tutti i missili testati avrebbero raggiunto i loro target.

Senza parlare della simulazione della distruzione di Stati Uniti e Regno Unito, anche il ministro della difesa russo Serghei Shoigu aveva confermato, lo scorso 26 ottobre, dell'esistenza di un'esercitazione con "un massiccio attacco nucleare" in risposta "ad un simile attacco del nemico". Putin ha guardato il test da remoto.

La tensione sul nucleare resta quindi alta, nonostante Putin - intervenendo al Club Valdai di Mosca - lo scorso 27 ottobre ha assicurato che "non abbiamo bisogno di usare un'arma nucleare in Ucraina, non avrebbe senso, né politicamente né militarmente". La portavoce del ministero degli esteri russo, Maria Zakharova, citata dall'agenzia Tass, ha però detto che "il presidente ucraino Vladimir Zelensky vorrebbe tanto scatenare il confronto nucleare mondiale". Secondo il Cremlino, Kiev starebbe preparando una "bomba sporca", arma non convenzionale che potrebbe essere caricata di materiale nucleare con un missile "Tochka-U". L'agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha annunciato che a stretto giro verrà avviata una "verifica indipendente" sulla presunta bomba sporca e che visiterà due siti ucraini per "rilevare eventuali appropriazioni indebite di materiale nucleare".