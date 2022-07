Putin vara la dottrina navale: "Avremo missili ipersonici"

L'intenzione di proteggere i confini marittimi "con ogni mezzo" e la consegna alle forze armate di missili ipersonici. Questi i piani del presidente russo Putin, che ha annunciato di aver firmato la nuova "dottrina navale" del Paese, che sostituisce la precedente risalente al 2015. Putin è intervenuto alla parata ufficiale a San Pietroburgo per il Giorno della Marina, è stata l'occasione per spiegare gli interessi economici nazionali e i principali compiti per garantire la sicurezza del Paese.

Nel documento, ha detto il capo del Cremlino, "abbiamo delineato in modo chiaro i confini e le zone degli interessi nazionali vitali della Russia, sia economici che strategici. Prima di tutto, si tratta delle nostre acque in Artico, quelle del Mar Nero, del Mare di Okhotsk e di Bering, lo stretto del Baltico e delle Curili". E la Russia "garantirà la protezione di questi confini con fermezza e con tutti i mezzi".

Il potenziamento delle armi è l'altro punto su cui si muove Putin. La Marina russa riceverà missili da crociera ipersonici Zircon. Secondo quanto spiegato, l'area del loro dispiegamento dipenderà dagli interessi russi. Putin non ha menzionato direttamente l'Ucraina. "La consegna di questi (missili) alle forze armate russe - ha detto - inizierà nel prossimo mese. La fregata dell'ammiraglio Gorshkov sarà la prima ad andare in combattimento con a bordo queste formidabili armi. La cosa fondamentale qui è la capacità della Marina russa. Sarà in grado di rispondere alla velocità della luce a tutti coloro che decideranno di violare la nostra sovranità e libertà".

Cosa sono le armi ipersoniche

Le armi ipersoniche sono veicoli plananti (Hgv) e missili cruise (Hcm) operanti a quote medio-alte e ad altissime velocità su traiettorie non balistiche. Gli studi delle caratteristiche e proprietà del regime ipersonico risalgono agli anni ’30, sviluppati dagli ingegneri aeronautici austriaci Eugen e Irene Sänger, e sono stati ripresi negli Usa e in Urss dagli anni ’50 nel contesto dello sviluppo missilistico e spaziale, in particolare per il rientro in atmosfera di testate nucleari e di veicoli spaziali.

Le potenziali peculiarità degli Hgv e Hcm (alta manovrabilità, traiettoria endoatmosferica e velocità) rendono queste armi ancora più difficili da intercettare da parte di sistemi difensivi rispetto ai missili balistici e missili cruise sub- e supersonici. Inoltre, la quota di volo endoatmosferica e le modifiche della traiettoria rendono le armi ipersoniche individuabili dai radar solo quando sono ormai vicine ai loro obiettivi, a differenza dei missili balistici, che possono essere osservati e seguiti quando sono ancora nella fase di volo eso-atmosferica. Fattore limitante per l'individuazione radar dei veicoli ipersonici ad altissime velocità è costituito, come si è detto, dall'involucro di plasma che li avvolge e che blocca le onde elettromagnetiche.