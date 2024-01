Perché Putin ha lanciato proprio adesso il più massiccio attacco dall'inizio della guerra in Ucraina

Almeno 500 missili e droni russi sono piombati sull'Ucraina negli ultimi cinque giorni in quello che Kiev definisce il più massiccio attacco aereo di Mosca dall'inizio delle guerra. La buona notizia per il presidente Volodymyr Zelensky è che i Patriot e gli altri sistemi di difesa arrivati dall'Occidente hanno ridotto al minimo vittime e danni. La cattiva notizia è che la pioggia di fuoco lanciata da Vladimir Putin a cavallo del Capodanno potrebbe essere solo l'inizio di una nuova fase della guerra, di quel lungo e difficile inverno in cui il leader del Cremlino, dopo aver lanciato per qualche tempo messaggi di pace, intende mostrare tutta la potenza del suo arsenale militare all'Ucraina, al mondo e soprattutto ai suoi cittadini.

Il quinto mandato

Già, perché per gli osservatori, questa fase della guerra ha come orizzonte di riferimento il 17 marzo 2024, il giorno in cui Putin dovrebbe venire rieletto per la quinta volta presidente della Federazione russa. Sulle sue chance di successo dubbi non ce ne sono. Semmai, il voto servirà al leader del Cremlino per rispondere alle crepe aperte internamente: da un lato, la stanchezza della popolazione verso la guerra, dall'altro, i dubbi dell'establishment sulla sua capacità di continuare a reggere il potere dopo lo smacco del tradimento di Evgeny Prigozhin.

"Queste elezioni sono un mezzo per Putin per legittimare la sua decisione di entrare in guerra in Ucraina", ha detto al quotidiano britannico The Guardian Andrei Kolesnikov del Carnegie Russia Eurasia Center. Secondo i sondaggi, il 52% dei russi sostiene ancora quella che il regime di Mosca si ostina a definire "operazione militare speciale" in Ucraina. Ma nella popolazione la stanchezza comincia a serpeggiare, soprattutto tra le famiglie di riservisti che continuano a morire al fronte, ma anche tra coloro che temono per il futuro di un Paese sempre più isolato, almeno in Occidente.

La normalità della guerra

Putin vuole rispondere a queste paure innanzitutto esaltando i progressi sul campo: la controffensiva ucraina è stata respinta, e Mosca avrebbe rinforzato esercito e arsenale a un livello maggiore di quanto fatto da Kiev, alle prese con i ritardi negli aiuti militari e economici di Usa e Unione europea. Inoltre, Zelensky sta facendo i conti con preoccupanti spaccature interne, in particolare con alcuni leader delle forze armate. Questo Putin lo sa, e su questo vuole puntare per fiaccare il nemico: "È un animale, fiuta il sangue" della preda in difficoltà, ha detto non a caso il presidente ucraino in una intervista all'Economist.

Kiev "sta finendo le attrezzature militari e noi ne aumenteremo la produzione", ha assicurato Putin facendo visita ai soldati in ospedale. Durante questa visita, il leader russo ha lanciato in qualche modo la sua campagna elettorale. Facendo capire che tale campagna non sarà incentrata solo sulla guerra, ma anche (se non soprattutto) sui presunti successi economici del suo ultimo mandato. "Il fatto stesso che si tengano le elezioni serve a dimostrare ai russi che la vita continua normalmente. Putin vuole proiettare un'aura di calma", sostiene Marat Gelman, ex consigliere del leader del Cremlino. Il suo messaggio, dice ancora Gelman, sarà che la guerra "non impedisce ai russi di vivere una vita regolare e felice".

L'opposizione silenziata

Non a caso, nella sua visita ai soldati, Putin ha delineato un parallelo tra la situazione russa e quella ucraina: l'Occidente, ha detto, sta "cominciando a realizzare che la Russia non può essere distrutta": il Pil del Paese "è cresciuto del 3,5% a fine del 2023", e il tasso di disoccupazione "è il più basso della storia" mentre "i redditi reali delle persone sono aumentati". Al contrario, "l'economia dell'Ucraina è completamente distrutta, esiste solo grazie alle donazioni richieste dai suoi leader", ha sottolineato Putin.

L'esaltazione dei successi (presunti o reali) sul campo di guerra e in economia non sembrano però bastare al leader russo per sentirsi al sicuro da rischi interni. L'opposizione è stata silenziata con ancora più violenza, come dimostra il confinamento di Aleksey Navalny in una prigione in Siberia. L'unica avversaria di Putin è al momento Ksenia Sobchak, una giornalista la cui famiglia è amica di lunga data del presidente. Il leader del Cremlino non vuole solo vincere, ma stravincere. E dimostrare all'establishment che per il futuro del Paese non c'è altra alternativa.