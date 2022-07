Lo smacco di Erdogan a Putin: il presidente russo lasciato in attesa

Cinquanta lunghissimi secondi in cui Putin deve aspettare Erdogan a Teheran davanti alle telecamere

Il presidente della federazione russa è dovuto rimanere qinquanta lunghissimi secondi ad aspettare il presidente turco Erdogan, in silenzio davanti alle telecamere. È successo durante l'incontro che i due hanno avuto a Teheran.

Una vicenda che ricorda quanto subito dallo stesso Erdogan nel 2020.

Il video è ovviamente diventato virale così come uno schemino che mette in mostra quanto tempo Putin fa aspettare i proprio ospiti. Dalle 4 ore della Merkel ai 50 minuti per il Papa.