"Guerra totale": cosa vuol dire Putin con l'ultima minaccia a Kiev

Il presidente russo Vladimir Putin potrebbe presto abbandonare la definizione "operazione speciale" e dichiarare una guerra totale all'Ucraina. L'indiscrezione pubblicata dai media britannici che citano funzionari russi e occidentali parte dalla considerazione che le truppe russe sono in difficoltà sul difficile teatro bellico ucraino.

Dagli ambienti militari di Mosca emerge lo "sdegno" per i fallimenti durante l'invasione, una operazione speciale che doveva durare poche settimane e che si è incancrenita in una durissima guerra di posizione dove ogni giorno le truppe sul campo si contendono pochi chilometri di terreno villaggio per villaggio nel Donbass.

La mossa di Putin sarebbe tutt'altro che una trovata propagandistica, anche se l'annuncio potrebbe arrivare il 9 maggio durante l'annuale parata per la vittoria. La dichiarazione di guerra a Kiev consentirebbe al Cremlino di attivare la legge marziale, chiedere aiuto militare agli alleati e imporre la mobilitazione di massa della popolazione. Proprio ieri il segretario alla Difesa britannico, Ben Wallace, parlando all'emittente Lbc, aveva detto che Putin il 9 maggio potrebbe annunciare la mobilitazione di massa russa dichiarando che "siamo ora in guerra con i nazisti del mondo e abbiamo bisogno di mobilitare in massa il popolo russo".

Bene ricordare che il 24 febbraio scorso Putin annunciando l'invasione aveva parlato dell'Ucraina come di un paese figlio di un errore storico: a Mosca non riconoscono l’esistenza di uno Stato sovrano ucraino ed è chiaro il tentativo di annettersene una buona parte per riunire il Donbass fino alla Transnistria: non a caso le zone più ricche, anche di materie prime.