Putin avrebbe iniziato la guerra con Trump presidente?

L’invasione russa in Ucraina iniziata lo scorso mese di febbraio nasconde "radici" più antiche e vecchie questioni. Putin pianificava da tempo la sua "operazione speciale" per la conquista di Kiev, molto più dei circa 30 giorni intercorsi tra l’approvazione del Cremlino e l’inizio dell’offensiva. Ma perché proprio adesso? Secondo diversi analisti, una discriminante che potrebbe aver fatto la differenza nella pianificazione del presidente russo ha un nome ed un cognome: Donald Trump. A questo punto le domande si moltiplicano: perché Putin non ha attaccato l’Ucraina durante la passata gestione della Casa Bianca? Trump era in grado di tenere a bada la Russia o faceva gli interessi di Mosca? Putin stava aspettando il ritiro degli Usa dalla Nato? Cosa sarebbe successo se Trump fosse stato confermato presidente?

Il rapporto tra Trump e Putin

Durante gli anni alla Casa Bianca, Trump non ha mai cercato di incrinare i rapporti con Putin, anzi. Nonostante le dichiarazioni di facciata, i due sono sembrati più partner che avversari in diverse situazioni, in un legame magari non spinto da una profonda amicizia, ma da qualche interesse in comune. È stato le stesso Trump, in un una nota ufficiale, a dare la sua risposta ad una delle domande che ci siamo posti, criticando neanche troppo indirettamente la gestione Biden: "Putin non si sarebbe mai comportato in questo modo se fossi rimasto alla Casa Bianca. Se la crisi fosse stata gestita correttamente, non c'era assolutamente motivo per cui si verificasse la situazione in atto in Ucraina". Parole ad hoc, abbastanza formali, sicuramente con toni differenti rispetto a quelle utilizzate dall’ex presidente Usa durante un evento a New Orleans. Durante la convention, in cui ovviamente si è parlato a più riprese della guerra in atto e delle difficoltà di perseguire la strada diplomatica, Trump è riuscito a scherzare sulla questione, con una battuta riportata dal Washington Post: "Gli Usa dovrebbero mettere la bandiera cinese sui caccia F22 e bombardare a tappeto la Russia. Poi diciamo: ‘non siamo stati noi, è stata la Cina. Così loro cominciano a combattere e noi ci sediamo a guardare".

Perché Putin non ha attaccato prima?

Al di là dell’uscita poco felice, Trump ha anche sottolineato di essere stato "uno dei presidenti più duri" nei confronti del collega russo, eppure, secondo il suo ex consigliere per la sicurezza nazionale, John Bolton, c’è un motivo ben preciso se Putin non ha attaccato prima: "Putin non ha invaso l'Ucraina mentre Trump era presidente perché stava aspettando il ritiro degli Usa dalla Nato. Si aspettava che questo sarebbe successo dopo la rielezione di Trump, ma le cose sono andate diversamente".



(La stretta di mano tra Putin e Bolton avvenuta nell'ottobre del 2018 - Foto Ansa)

Un’ipotesi che ovviamente potrebbe sfociare nella fantapolitica, ma che secondo Bolton fonda le sue basi su un principio semplice, in stile "il nemico del mio nemico è mio amico": "Per Putin una Nato più debole vuol dire una Russia più forte e Trump non ha mai nascosto le sue critiche nei confronti della Nato. Putin ha visto Trump fare molto del suo lavoro e ha sperato che in un secondo mandato avrebbe soddisfatto il desiderio far uscire gli Usa dalla Nato. Un evento del genere avrebbe facilitato di molto il percorso del presidente russo".

Nato e Ucraina, i "nemici" comuni?

Ma cosa intende Bolton quando parla del "lavoro" fatto da Trump per Putin? Alcuni politici e commentatori statunitensi hanno cercato di rispondere alla domanda confrontando l’amministrazione di Biden con la precedente. Secondo gli analisti, durante la gestione Trump, la Russia stava ottenendo quello che voleva, soprattutto considerando le posizioni dell’ex presidente su alcuni temi chiave a cui Mosca tiene molto, come l’indebolimento della Nato e il riconoscimento della leadership in Ucraina. Del resto, durante la campagna elettorale, Trump aveva anche ipotizzato un eventuale scioglimento della Nato, pianificando in caso di secondo mandato, l’uscita degli Stati Uniti. Ma se questo piano è rimasto soltanto nelle intenzioni di Trump, l’atteggiamento nei confronti del presidente ucraino Zelensky è stato più concreto. Dopo la vittoria schiacciante alle elezioni in Ucraina dell’ex showman, Trump ha immediatamente bloccato gli aiuti militari a Kiev, inviando degli emissari con il compito di indebolire la leadership del nuovo presidente. Una conferma dell’allineamento politico con Mosca era già arrivata dopo la vittoria alle elezioni di Trump. In quell’occasione il ministro degli Esteri Sergey Lavrov venne accolto calorosamente alla Casa Bianca e fotografato nello Studio Ovale con tanto di brindisi.



(Lavrov insieme a Trump all'interno della Casa Bianca - Foto Ansa)

Cosa è cambiato con l'elezione di Biden?

L’inizio di un idillio, terminato però il 21 giugno 2021 con la sconfitta di Trump e l’elezione di Joe Biden come presidente negli Stati Uniti. Il nuovo presidente ha preso subito posizioni opposte rispetto a quelle della gestione Trump, generando la preoccupazione del Cremlino. In poco tempo Biden ha ricostruito le relazioni transatlantiche degli Stati Uniti, rafforzando il potere della Nato. Inoltre, fin dall’inizio dell'invasione russa, gli Stati Uniti si sono schierati dalla parte dell’Ucraina, sostenendo la difesa di Zelensky, sia sul campo di battaglia che sul piano diplomatico. È vero, durante la gestione Trump la Russia non ha attaccato, ma Putin ha sfruttato quel tempo per aumentare la sua potenza militare, pianificare al meglio l'invasione e preparare l’intero Paese ad una guerra tutt’altro che fredda. Cosa sarebbe successo se questi due potenti si fossero alleati sul serio? Questo, forse, è meglio non saperlo.