Putin: "Impossibile una guerra tra Usa, Russia e Cina, siamo potenze nucleari"

Per Vladimir Putin l'idea che gli Stati Uniti dovrebbero prepararsi a una guerra contro la Russia e la Cina sono senza senso, qualsiasi guerra dell'Occidente contro Mosca sarebbe di un livello completamente diverso dal conflitto in Ucraina. Le affermazioni del leader del Cremlino, arrivano dopo che un gruppo bipartisan nominato dal Congresso degli Stati Uniti ha dichiarato giovedì che Washington deve prepararsi a possibili guerre simultanee con Mosca e Pechino espandendo le sue forze convenzionali, rafforzando le alleanze e potenziando il suo programma di modernizzazione delle armi nucleari.

Putin parlando al giornalista Pavel Zarubin, in una clip pubblicata oggi (domenica 15 ottobre), ha detto che i pensieri di guerra tra la Russia e gli Stati Uniti sono malsani, ma che se le persone rendono pubblici tali pensieri non possono che preoccupare Mosca. "Non credo che questi siano pensieri sani nella mente di persone sane, perché dire che gli Stati Uniti si stanno preparando alla guerra con la Russia, beh, tutti noi ci stiamo preparando alla guerra perché seguiamo l'antico principio: se vuoi la pace, preparati alla guerra", ha detto Putin. "Ma noi vogliamo la pace", ha aggiunto il presidente con una risatina. "Inoltre, combattere sia con la Russia che con la Cina è un'assurdità - non credo sia una cosa seria. Penso che si stiano solo spaventando a vicenda", ha sostenuto.

Putin, che visiterà la Cina questa settimana, ha affermato che Washington ha alimentato le tensioni con Pechino costruendo l'alleanza di sicurezza "Aukus", composta da Stati Uniti, Australia e Regno Unito, mentre Russia e Cina non starebbero costruendo un'alleanza militare, ha garantito. "Se vogliono combattere con la Russia, allora sarà una guerra completamente diversa - non sarà un'operazione militare speciale", ha affermato. "Se parliamo di una guerra tra grandi potenze nucleari, allora sarebbe una storia completamente diversa. Non credo che le persone sane di mente possano pensare a una cosa del genere, ma se un pensiero del genere viene loro in mente, allora non può che farci preoccupare".

Gli Stati Uniti affermano che sia la Russia che la Cina starebbero modernizzando i loro arsenali di armi nucleari e che la Cina avrà probabilmente uno stock di 1.500 testate nucleari entro il 2035 se continuerà con il suo attuale ritmo di accumulo nucleare. Secondo la Federazione degli scienziati americani, Putin controllerà circa 5.889 testate nucleari nel 2023, contro le 5.244 di Biden.

