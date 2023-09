Putin incontrerà Kim Jong-un per assicurarsi più armi da usare in Ucraina

Kim Jong-un incontrerà Vladimir Putin per discutere di cooperazione militare tra Corea del Nord e Russia e anche della possibilità di fornire armamenti a Mosca da utilizzare nella guerra in Ucraina. Secondo alcune indiscrezioni ricevute dal New York Times, il leader di Pyongyang ha in programma di recarsi a Vladivostok questo mese, probabilmente in un treno blindato. Putin vuole che Kim accetti di inviare alla Russia proiettili d'artiglieria e missili anticarro, e Kim vorrebbe che la Russia fornisse al suo Paese tecnologia avanzata per satelliti e sottomarini a propulsione nucleare, oltre ad aiuti alimentari. La notizia è arrivata dopo che Mosca ha annunciato di stare pianificando di organizzare esercitazioni militari congiunte con Pyongyang. "Perché no, sono i nostri vicini. C'è un vecchio detto russo: non si scelgono i propri vicini ed è meglio vivere con loro in pace e armonia", ha detto ieri il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, citato dall'agenzia di stampa Interfax. Alla domanda sulla possibilità di esercitazioni congiunte tra i due Paesi, ha risposto che "naturalmente" se ne sta discutendo.

L'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap aveva citato in precedenza l'agenzia di intelligence della Corea del Sud, secondo cui Shoigu, che ha visitato Pyongyang a luglio, avrebbe proposto a Kim di organizzare un'esercitazione navale tra i due Paesi, insieme alla Cina. La settimana scorsa la Casa Bianca aveva avvertito che Putin e Kim si erano scambiati lettere per discutere di un possibile accordo sulle armi. Ma le nuove informazioni su un incontro pianificato tra i due vanno ben oltre quanto si pensava sarebbe accaduto. Adrienne Watson, portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale, ha riconosciuto che gli Stati Uniti si aspettano un "impegno diplomatico a livello di leader" sulla questione della vendita di armi tra la Federazione russa e la Repubblica Popolare Democratica di Corea. "Esortiamo la Repubblica Popolare Democratica di Corea a cessare i negoziati sulle armi con la Russia e a rispettare gli impegni pubblici assunti da Pyongyang di non fornire o vendere armi alla Russia", ha dichiarato in un comunicato successivo alla pubblicazione dell'articolo del New York Times.

In altre occasioni, da quando Mosca ha iniziato la sua invasione su larga scala dell'Ucraina, i funzionari statunitensi hanno rilasciato informazioni declassificate per cercare di dissuadere la Corea del Nord, la Cina e altri Paesi dal fornire armi alla Russia. I funzionari statunitensi affermano che gli avvertimenti della Casa Bianca sui previsti trasferimenti di proiettili d'artiglieria nordcoreani hanno interrotto la precedente cooperazione tra Pyongyang e Mosca. A fine agosto, una delegazione di circa 20 funzionari nordcoreani, tra cui alcuni che supervisionano i protocolli di sicurezza per la leadership, ha viaggiato in treno da Pyongyang a Vladivostok, per poi volare a Mosca, un'indicazione che la Corea del Nord era seriamente intenzionata a organizzare la visita di Kim, che potrebbe avvenire in un treno blindato. Shoigu ha visitato la Corea del Nord in occasione del 70esimo anniversario della fine della guerra di Corea a luglio, celebrato come "Giorno della Vittoria", e il National Intelligence Service della Corea del Sud ha dichiarato che sembra aver tenuto un incontro privato con Kim.

