Putin: "Chi non prende cittadinanza russa sarà espulso da regioni ucraine"

Sempre più critica la situazione in Ucraina. Oggi il presidente russo Vladimir Putin ha firmato una legge approvata da Parlamento sulle espulsioni dalle regioni ucraine. Chi non prenderà la cittadinanza russa sarà considerato come uno straniero. Gli ucraini che rifiuteranno di diventare cittadini russi potranno essere espulsi se considerati una "minaccia alla sicurezza nazionale", con attività che comprendono anche la "partecipazione a raduni e manifestazioni non autorizzate".

Secondo quanto riporta la Tass sarebbero state poi inasprite le pene per il reato di "alto tradimento" con l’ergastolo a vita, finora punito in Russia con la reclusione fino a 20 anni. Innalzata da 15 a 20 anni di carcere anche la pena massima per gli attacchi terroristici.

Le quattro regioni dell'Ucraina annesse da Mosca sono "terre storiche" russe e i loro abitanti "parte del nostro popolo", ha detto Putin aggiungendo che bisogna "difendere e proteggere la loro decisione inequivocabile di tornare alla Russia".

Il presidente russo è tornato poi a scagliarsi contro l’Occidente, ricordando che tutte le autorità russe devono lavorare come "una squadra coesa e ben coordinata" per far fronte alla "aggressione economica dell'Occidente".

