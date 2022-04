Putin rilancia il progetto Sfera: "Avanti col nucleare, riconquistiamo lo Spazio"

"La Russia continuerà a realizzare i suoi piani nel campo dell' esplorazione spaziale, compreso il lavoro su una nave spaziale di prossima generazione". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un incontro con il presidente bielorusso Alexander Lukashenko e i lavoratori del Cosmodromo di Vostochny. "Siamo guidati dal desiderio dei nostri antenati di andare avanti a prescindere da qualsiasi difficoltà e dai tentativi esterni di ostacolare il nostro progresso. Non c'è dubbio che saremo coerenti e insistenti nella realizzazione di tutti i nostri piani", ha aggiunto Putin.

"Continueremo a lavorare su un'astronave di prossima generazione e sulle tecnologie dell'energia nucleare e spaziale, dove abbiamo chiaramente gettato ottime basi e abbiamo evidenti vantaggi", ha affermato Putin che ha anche spiegato che la Russia aumenterà notevolmente il potenziale quantitativo e qualitativo della sua dotazione di satelliti nell'ambito del programma Sfera.

Putin e Lukashenko discuteranno questioni bilaterali, la situazione in Ucraina e l'opposizione alle sanzioni occidentali. "Quello che stiamo facendo è aiutare le persone, salvare le persone, da una parte, e dall'altra stiamo lavorando per assicurare la sicurezza della Russia - ha detto Putin - Ovviamente non avevamo scelta, questa è la decisione giusta".