Putin e il dettaglio della mano: cosa c'è dietro al video trasmesso dalla tv russa

Che cos'ha Vladimir Putin? Il video dell'incontro di ieri con il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu riaccende le speculazioni sullo stato di salute del capo del Cremlino. Nel filmato, tramesso dalla tv pubblica, Putin non appare in gran forma: sprofondato nella sua poltrona, sembra quasi "arpionare" il tavolo con la mano destra come a voler cercare un sostegno. Anche la postura del corpo non sembra delle più naturali, mentre come fa notare (tra gli altri) Eamonn Butler, direttore dell'Adam Smith Institute, il viso appare gonfio. Sui social il filmato ha suscitato molti interrogativi, anche tra giornalisti e autorevoli opinionisti: perché Putin si sembra "aggrapparsi" al tavolo? Qualcuno ha ipotizzato che il presidente della federazione russa volesse nascondere un tremore, ma al momento oltre alle speculazioni non c'è nulla.

Le indiscrezioni sulla (presunta) malattia di Putin

Negli ultimi mesi le voci su una presunta malattia di cui soffrirebbe il leader del Cremlino si sono fatte più insistenti, ma appunto si tratta solo di voci. Già nel novembre 2020 il politologo Valery Solovei, ex professore dell'Istituto di Relazioni Internazionali di Mosca, aveva detto che "Vladimir Vladimirovich" avrebbe lasciato "il suo incarico prima della scadenza a causa di gravi problemi di salute". Una malattia che era stata identificata nel Parkinson, secondo indiscrezioni riportate dalla stampa. All'epoca il Cremlino aveva bollato le speculazioni come "spazzatura". Secondo un'altra teoria, a quanto pare da attribuire a diverse agenzie di intelligence, Putin avrebbe invece fatto un uso prolungato di steroidi per curare un cancro o comunque una patologia grave. Una testata russa, poi messa al bando la scorsa estate, aveva parlato di un tumore alla tiroide, indiscrezione però smentita categoricamente da Mosca.

Il dettaglio della mano: perché parlare di malattia è azzardato

A oggi dunque circolano molte teorie, mentre le prove scarseggiano. Quanto al video del faccia a faccia tra Putin e Shoigu, c'è poi anche chi fa notare che il presidente russo è solito appoggiare una mano sul tavolo durante i suoi incontri, sebbene in altre occasioni - questo va detto - la presa non appaia così ferma come nel video con il ministro della Difesa.

Altri utenti sottolineano anche che al momento di sedersi al tavolo, Putin non appare in difficoltà e si muove abbastanza agevolmente. Insomma, alla luce di quanto sappiamo, teorizzare una malattia sulla base di pochi (e marginali) dettagli sembra un po' azzardato.