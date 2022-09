Il messaggio di Putin a Meloni: "Speriamo in forza più costruttiva con la Russia"

La vittoria del centrodestra guidato da Giorgia Meloni "è un affare esclusivamente interno all'Italia". Detto questo, "siamo pronti ad accogliere qualsiasi forza politica in grado di andare oltre il mainstream consolidato, pieno di odio verso il nostro Paese, e di mostrarsi più oggettiva e costruttiva nei confronti" della Russia. Con questo parole, il portavoce di Vladimir Putin, Dmitri Peskov, ha commentato l'esito del voto nel Belpaese, secondo quanto riferiscono i media locali.

Media che, al momento, analizzano con una certa cautela le conseguenze di un potenziale governo italiano di centrodestra nei rapporti con Mosca. Da una parte, si sottolineano i rapporti tra Fratelli d'Italia e Viktor Orban, il premier ungherese che più di tutti sta contrastando le sanzioni contro la Russia. "L'estrema destra", sostiene l'emittente Ren Tv, "mette in primo piano i problemi degli italiani: promettono di ridurre le tasse e di sostenere economicamente la popolazione e le imprese. Tutto ciò richiederà ingenti spese di bilancio, il che non va bene con la fornitura di armi a Kiev. Secondo gli analisti politici, dopo la vittoria dell'estrema destra, l'Italia potrebbe diventare una nuova spina nel fianco dell'Unione europea, come l'Ungheria, che non vuole imporre sanzioni".

Il quotidiano Rossiskaya Gazeta sollinea che "l'attesa vittoria della coalizione di destra solleva interrogativi sui nuovi alleati del Paese in Europa", e che "la prospettiva di Meloni primo ministro difficilmente sarà accolta con favore a Parigi o Berlino". Ma allo stesso tempo avverte: "Meloni è anche un alleato del partito nazionalista polacco Diritto e Giustizia", tra i più strenui oppositori di Putin al Consiglio Ue. Per questo, "non è chiaro se il suo governo sosterrà o meno un nuovo round di sanzioni contro la Russia". Per Rossiskaya Gazeta, "è improbabile che Meloni spacchi l'Ue, almeno all'inizio della sua premiership, poiché vuole assicurarsi un flusso di cassa costante nell'ambito del piano di ripresa post-Covid".