Putin: "Dobbiamo pensare a come mettere fine alla tragedia in Ucraina"

"La Russia è pronta ai colloqui" di pace "perché occorre mettere fine alla tragedia in Ucraina". A dirlo è stato il capo del Cremlino Vladimir Putin nel suo intervento al vertice virtuale del G20 organizzato dall'India. Putin non ha però rinunciato ad attaccare il leader ucraino Zelensky accusandolo di aver sabotato i negoziati, in particolare varando una legge che vieta le trattative con l'attuale establishment russo.

"Le azioni militari sono sempre una tragedia", ha detto il presidente della Federazione russa nel suo intervento. "E, naturalmente, dovremmo pensare a come mettere fine a questa tragedia". Ma a questo proposito, ha precisato, "la Russia non ha mai rifiutato i colloqui di pace con l'Ucraina". È ancora presto per dire se le parole di Putin siano un segnale di distensione o, come pensano i più, solo un escamotage diplomatico.

Secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, presente al vertice, ha nuovamente condannato le azioni di Mosca, anche per le loro conseguenze globali e i danni che hanno provocato alle Nazioni più povere, e ha sottolineato che la Russia potrebbe in ogni momento facilmente riportare la pace in Ucraina ritirandosi dai territori illegalmente occupati e ristabilendo la sovranità e la piena integrità territoriale dell'Ucraina.

Kiev: laureati e detenuti arruolati nell'esercito

Intanto è di ieri la notizia secondo l'Ucraina potrebbe arruolare nel proprio esercito laureati e detenuti. In particolare una nuova legge in discussione in parlamento potrebbe eliminare l'esenzione attualmente prevista per chi si distingue nel percorso di studi fino ad un livello di specializzazione. Inoltre, come già avvenuto in Russia, potrebbe essere chiamato alle armi anche chi è stato condannato per un reato. Infine si pensa anche ad arruolare chi ha svolto il servizio militare per altri paesi e poi ha ottenuto la cittadinanza ucraina. La guerra tra Russia e Ucraina va avanti ormai da 21 mesi.

Continua a leggere su Today...