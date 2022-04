Putin alza il tiro e sfida il resto d'Europa: "Risposta fulminea contro chi ci minaccia"

Dopo più di due mesi dall'inizio della guerra in Ucraina, dopo le perdte umane e materiali, le sanzioni economiche subite il leader russo Putin non arretra neppure di un passo. Al contrario, alza il tiro contro quelli che per lui sono Paesi "ostili". "Se la Russia sarà minacciata, risponderà con mezzi che i suoi avversari non hanno ancora", ha detto in un discorso ai parlamentari a San Pietroburgo.

Putin da mesi parla di minacce subite da Mosca - lo stesso intervento in Ucraina è stato giustificato come una difesa del territorio russo - e oggi ha usato il ternine "minacce geopolitiche". Poi quello che suona come un avvertimento: "Se qualcuno dall'esterno intende interferire negli eventi ucraini, porre una minaccia alla Russia, la nostra risposta sarà fulminea".

Tra i Paesi ostili per Putin c'è anche l'Italia, che ha sostenuto e sostiene le sanzioni - come ha sottolineato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella - e che si è schierata dal primo giorno al fianco di Kiev. Proprio in queste ore il presidente ucraino Zelensky e il presidente del Consiglio Mario Draghi, hanno avuto un'altra conversazione telefonica. Zelensky ha ringraziato i premier per il coinvolgimento dell'I talia nelle indagini sui presunti crimini contro l'umanità commessi dalla Russia. " Apprezziamo - ha scritto Zelensky su Twitter - anche il sostegno per rafforzare le sanzioni contro l'aggressore" e la decisione di Roma "di osare rifugio a oltre 100 mila ucraini costretti a fuggire dal loro case".

Draghi poi il 10 maggio volerà negli Usa per un incontro col presidente Biden. "Una visita - ha spiegato la portavoce Jennifer Psaki - tesa a riaffermare i profondi legami di amicizia e partnership fra Stati Uniti e Italia". Al centro dei colloqui "il coordinamento con gli Alleati sulle misure a sostegno del popolo ucraino e di contrasto all'aggressione ingiustificata della Russia" e il nodo della sicurezza energetica, oltre al tema del rilancio dell'economia.

Putin nell'intervento ai suoi ha voluto ancora una volta dare l'immagine di un Paese forte, che non risulta intaccato nè dal prolungarsi delle operazioni militari nè dalla risposta dell'Occidente.

Mentre l'Unione europea continua a lavorare su un nuovo pacchetto di sanzioni che stavolta dovrebbe riguardare anche lo stop, probabilmente graduale, alle importazioni di petrolio dalla Russia, lo "zar" è tornato a ridimensionare l'allarme lanciato dalla Banca centrale russa quanto al pezo delle sanzioni decise dagli altri Paesi. "I piani di strangolare economicamente la Russia sono fallit - ha detto Putin - L'iimpatto economico delle sanzioni occidentali contro la Russia non è stato così forte per il momento. In Occidente hanno anche intrapreso massicci preparativi per una guerra economica contro la Russia. Passo dopo passo, usando ogni sorta di pretesto". Il capo del Cremlino ha parlato di " restrizioni esterne rudi, spesso goffe" della "distruzione di tutti i diritti e accordi civili" e di "tentativi di isolarci con una maggiore libertà di impresa e una protezione affidabile di imprenditori e investitori. Il nostro sistema bancario, la nostra valuta, il settore dei trasporti e l'intera economia hanno resistito alle sanzioni".

Poco prima che Putin prendesse la parola, da Washington il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price ha ribadito cje da parte di Mosca non vi c'è "alcun segnale sincero di voler dialogare per una soluzione del conflitto in Ucraina". Nonostante l'alta tensione tra Washington e Mosca arriva però la notizia di un scambio prigionieri atteso da tantissimo tempo: quello tra l'ex marine americano Trevor Reed e l'ex aviatore russo Konstantin Yaroshenko. "Nei negoziati per il rilascio di Trevor abbiamo preso decisioni difficili", ha commentato il presidente americano Joe Biden.