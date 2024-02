Putin minaccia l'Europa: "Rischia una guerra nucleare"

Prima lancia il sasso, poi nasconde la mano. Ma al netto della sua ormai classica tecnica retorica, il messaggio di Vladimir Putin all'Occidente, e in particolare all'Europa, è chiaro: la Russia è pronta a una guerra nucleare. Nel suo discorso annuale alla nazione davanti ai deputati dell'Assemblea federale, il presidente russo ha mostrato i muscoli, sottolineando la grandezza dell'arsenale atomico di Mosca e avvertendo che un eventuale invio di truppe Nato in Ucraina, come proposto in settimana dal leader francese Emmanuel Macron, scatenerebbe un conflitto nucleare.

"Le armi nucleari russe strategiche sono in stato di massima allerta", ha annunciato, aggiungendo che "i test sui missili Burevestnik e Poseidon sono quasi conclusi". Burevestnik e Poseidon sono armi nucleari che da tempo Putin vanta come il fiore all'occhiello dello sviluppo tecnologico della difesa russa. La notizia che a breve potrebbero essere pronti all'uso richiama alla memoria il recente allarme sulla sicurezza lanciato dagli Stati Uniti. Putin ha anche citato i missili balistici Sarmat "sono stati consegnati alle Forze Armate. Presto li mostreremo in servizio di combattimento nelle zone in cui saranno schierati".

"L'Occidente sta cercando di trascinare la Russia in una nuova corsa agli armamenti, logorandoci e ripetendo il trucco a cui riuscirono negli anni '80 con l'Unione Sovietica", ma "gli oppositori della Russia devono ricordare che essa dispone di armi in grado di colpire obiettivi sul loro territorio", ha aggiunto Putin. "I tentativi di un nuovo intervento in Russia rischiano di scatenare un conflitto su larga scala con l'uso di armi nucleari" che avrà "conseguenze molto più tragiche che in epoche passate", ha avvertito riferendosi all'ipotesi di un dispiegamento di truppe Nato in Ucraina.

Lancia il sasso, e poi ritira la mano, dicevamo. Putin lo ha fatto più volte dall'inizio del conflitto in Ucraina, e lo fa anche anche adesso. Dopo le minacce, ecco arrivare il messaggio diplomatico: l'Occidente dice "cose insensate" quando sostiene che la Russia vuole attaccare l'Europa. Mosca, semmai, è pronta al dialogo con gli Stati Uniti sulla stabilità strategica, ma non accetterà alcun tentativo di forzarla ai colloqui con Kiev.

"L'operazione militare speciale che la Russia'' sta conducendo in Ucraina da due anni "è una lotta giusta per la sicurezza e la sovranità" di Mosca, ha proseguito, stavolta rivolgendosi più ai propri elettori, che all'Occidente. Già, perché fra 15 giorni i russi andranno alle urne, e per quanto la sue rielezione è scontata, Putin sa che anche una minima flessione dei consensi nei suoi confronti può essere rischiosa per la stabilità interna.

In particolare, a preoccupare il leader del Cremlino è il sentimento di rabbia sempre più diffuso tra la popolazione per l'alto numero di perdite umane al fronte. Non a caso, durante il suo intervento, Putin si è detto grato a tutti coloro che lottano per l'interesse "della Patria", aggiungendo un "mi inchino ai vostri piedi" prima di chiedere un minuto di silenzio all'Assemblea. Il capo del Cremlino ha anche difeso i suoi vertici militari, sostenendo che la Russia oggi "ha una generazione di comandanti che si prendono cura dei propri soldati". Il riferimento è alle critiche per i cosiddetti "attacchi tritacarne" che Mosca ha lanciato in Ucraina, durante i quali soldati scarsamente addestrati ed equipaggiati (spesso recentemente reclutati dalle carceri) sono stati mandati in prima linea pur sapendo che le chance di sopravvivenza fossero quasi nulle. Il presidente ucraino Zelensky ha recentemente affermato in questi due anni di conflitto sono morti 180mila soldati russi, rispetto ai 31.000 ucraini.

Putin ha avvertito che l'Occidente vuole "fare con la Russia lo stesso che ha fatto con l'Ucraina, per portare discordia e indebolirla dall'interno, ma ha sbagliato i calcoli". In Ucraina, "le forze armate russe stanno avanzando con sicurezza in varie direzioni" e "la maggioranza assoluta dei russi sostiene l'operazione militare speciale" in Ucraina. "I combattenti sanno che l'intero Paese è con loro", ha assicurato.

Infine, l'economia: per quanto Mosca abbia finora retto al colpo delle sanzioni occidentali, il mondo imprenditoriale russo sa che l'isolamento del Paese dall'Occidente rischia di venire pagato nel lungo termine. Putin ha prima ringraziato gli imprenditori per le "donazioni" elargite allo Stato per sostenere lo sforzo bellico, e ha poi delineato i futuri rapporti commerciali con i "Paesi amici", grazie ai quali "continueremo a creare corridoi di approvvigionamento efficienti e sicuri, a costruire una nuova architettura finanziaria globale su basi tecnologiche all'avanguardia e priva di interferenze politiche", ha assicurato.

Articolo in aggiornamento