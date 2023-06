Putin chiede un minuto di silenzio per Berlusconi e poi minaccia: ''Volendo potremmo distruggere Kiev''

Anche il presidente russo Vladimir Putin si unisce al cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi. Lo fa ricordandolo al Forum economico di San Pietroburgo e chiedendo un minuto di silenzio per il premier occidentale che gli ha mostrato più vicinanza. Putin ha ribadito che Berlusconi "ha fatto molto per costruire relazioni a lungo termine tra Russia e Nato" e lo ha definito una persona "brillante", una figura "di livello internazionale".

Poi il presidente russo è tornato a minacciare l'Ucraina e l'occidente affermando che ''la Russia può distruggere qualsiasi edificio nel centro di Kiev ma non lo fa per determinate ragioni" e che ''la federazione russa ha piu' armi nucleari dei Paesi della Nato. Vogliono che le riduciamo, ma non lo faremo".

Putin ha poi sottolineato che la Russia "ha trasferito la prima parte di armi nucleari in Bielorussia'' e che completerà l'obiettivo entro fine anno come elemento di deterrenza per ''coloro che vogliono infliggere una sconfitta strategica alla Russia''. E il presidente russo ne ha avute anche per Zelensky sottolineando che ha ''molti amici ebrei che dicono che Zelensky non è ebreo ed è una disgrazia per tutta la popolazione ebraica".

Infine Putin ha dichiarato che la Nato è già coinvolta nella guerra in Ucraina e c'è il rischio che ''il suo coinvolgimento cresca''. Per questa ragione ha osservato come la corsa agli armamenti e l'uso della deterrenza nucleare sia fondamentale nella strategia russa. L'ennesima minaccia velata all'occidente nei giorni in cui la controffensiva ucraina si fa più intensa.

