Putin: "Il missile nucleare Burevestnik è stato testato con successo"

"Abbiamo testato con successo il missile Burevestnik". Lo ha annunciato il presidente russo Vladimir Putin, intervenendo al club Valdai a Sochi, secondo quanto riferisce Ria Novosti. Nei giorni scorsi il New York Times aveva riferito che la Russia si stava preparando a testare il missile a propulsione nucleare Burevestnik.

Putin ha aggiunto che sono stati completati i test per il missili balistico intercontinentale Sarmat, ma che al momento devono essere concluse le procedure burocratiche. Secondo il presidente russo il Sarmat "sarà presto in servizio di combattimento".

La Russia dunque ha una nuova super arma. Dell'esistenza del Burevestnik Vladimir Putin aveva parlato per la prima volta nel 2018, quando aveva annunciato i nuovi sistemi d'arma di Mosca in arrivo.

Il missile, che viene lanciato da un razzo a combustibile solido, prima di attivare in volo il piccolo reattore che lo alimenta e sulla carta lo può tenere in volo all'infinito, è stato progettato per essere lanciato dopo una prima ondata di un attacco nucleare. Ha la capacità di distruggere larghi centri urbani o siti militari.

Lo scorso 31 agosto, le autorità russe hanno diramato una allerta per l'aviazione in cui definivano "zona di pericolo provvisorio" la regione intorno a Pankovo (dove si presume sia avvenuto il test), chiedendo ai piloti di aerei di evitarla. L'avviso è stato rinnovato più volte ed è in vigore fino al 6 ottobre.

Nel suo intervento a Sochi, il presidente russo Vladimir Putin ha ricordato che la dottrina militare di Mosca prevede l'uso di armi nucleari solo in due casi: un attacco al proprio territorio e una minaccia all'esistenza della Russia. In caso di attacco nucleare al territorio russo, la risposta di Mosca sarà tale "che il nemico non avrà possibilità di sopravvivere", ha detto ancora Putin al Club Valdai a Sochi, secondo quanto riferisce Ria Novosti.