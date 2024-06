Putin torna a minacciare la Nato: "Armi nucleari? Tutto per difenderci..."

Se l'Occidente fornisce missili a lungo raggio all'Ucraina per colpire la Russia, la Russia potrebbe fornire armi dello stesso tipo per colpire i Paesi che agiscono contro Mosca. E l'uso di armi nucleari resta un'opzione, estrema sì, ma non impossibile. Arriva nella serata di ieri, 5 giugno, nel corso di un incontro con le agenzie di stampa occidentali la nuova minaccia lanciata dal presidente russo Vladimir Putin alla Nato.

Le ultime iniziative dell'Occidente, a iniziare dalla decisione di permettere a Kiev di colpire dentro i confini della Russia, non è andata giù a Putin. Precisa che non è intenzione della Russia attaccare l'Alleanza Atlantica: "Vi siete inventati che la Russia vuole attaccare la Nato. Siete diventati completamente pazzi? Guardate al nostro potenziale e a quello della Nato, non siamo scemi, la Russia non ha alcuna ambizione imperiale". Distingue le cose, però di fatto quelle parole suonano quantomeno come un avvertimento. Stessa storia sulla possibilità dell'uso delle armi nucleari, Putin sottolinea che "la Russia ha una dottrina nucleare la quale prevede che tutti i mezzi possano essere usati soltanto per rispondere ad azioni che minacciano la sovranità e l'integrità territoriale del Paese".

A una domanda dell'Ansa sui rapporti Italia-Russia, Putin media, forse in nome della vecchia amicizia più volte sbandierata dallo stesso presidente: "Vediamo che la posizione dell'Italia verso la Russia è più contenuta rispetto ad altri Paesi europei e valutiamo questo in modo adeguato. In Italia - aggiunge - non si diffonde una russofobia da cavernicoli e lo teniamo in considerazione. Noi speriamo che quando la situazione riguardo all'Ucraina comincerà a stabilizzarsi, riusciremo a ristabilire relazioni con l'Italia forse anche più velocemente che con qualche altro Paese".

Il centro dell'intervista è sull'Ucraina. Putin ribadisce che non è stata un'invasione, ma che la guerra "è iniziata quando c'è stato il colpo di stato in Ucraina". Ripete che la Russia è intervenuta per aiutare le popolazioni russofone colpite "con le armi" da Kiev. Putin aggiunge che la guerra potrebbe finire presto e dice anche come: "Se gli Stati Uniti smetteranno di fornire armi all'Ucraina, il conflitto finirà nel giro di due o massimo tre mesi".