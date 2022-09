Putin ordina la mobilitazione e i russi cercano su Google "come rompersi un braccio"

La notizia della mobilitazione parziale dell'esercito ordinata dal Vladimir Putin ha creato preoccupazione e rabbia nel Paese. Diverse manifestazioni sono state organizzate con centinaia di arresti e i voli per lasciare la nazione, ed evitare quindi di essere arruolati, sono stati presi d'assalto con i biglietti per le destinazioni ancora disponibili, come la Turchia, che sono stati esauriti in poche ore. E ora, tra chi è rimasto nel Paese, in tanti stanno cercando i modi più disperati per evitare di rischiare di andare in guerra.

A quanto pare nelle ricerche su Google sta spopolando “??? ??????? ???? ? ???????? ????????”, cioè “come rimpersi un braccio a casa” Google Trends classifica i termini di ricerca da zero a 100 in un periodo di tempo, con zero che rappresenta il punto di minor interesse e 100 il massimo. Secondo i dati di Trends degli ultimi sette giorni non sono state registrate ricerche su "come rompersi un braccio a casa" fino a quando Putin ha iniziato il suo discorso. Questo non significa letteralmente che non c'erano ricerche per le parole, solo che la quantità era così bassa che i dati non potevano essere quantificati. Tuttavia dopo l'annuncio la frase sarebbe salita alla posizione 38 su 100, mostrando un drammatico aumento delle ricerche per la frase.

Durante il suo discorso Putin ha affermato che una mobilitazione parziale era "pienamente adeguata alle minacce che dobbiamo affrontare, in particolare per proteggere la nostra patria, la sua sovranità e integrità territoriale, per garantire la sicurezza del nostro popolo e del popolo nei territori liberati". Il presidente russo ha detto che la coscrizione sarà applicata solo ai riservisti e il ministro della Difesa Sergei Shoigu, che ha parlato alla nazione dopo il presidente, ha detto che ora sarebbero stati convocati 300mila uomini con "precedenti esperienze militari".