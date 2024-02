Navalny, Mosca dice no a un'inchiesta internazionale: "Contro Putin accuse infondate e volgari"

Le "accuse contro il capo dello Stato russo" lanciate da Yulia Navalnaya, la vedova dell'esponente dell'opposizione russa, Alexei Navalny, "sono assolutamente infondate e rozze". A dichiararlo, secondo quanto riporta l'agenzia russa Tass, è stato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

Peskov non ha voluto aggiungere molto altro. "Dato che Yulia è rimasta vedova solo pochi giorni fa, non commenterò", ha detto. Quanto alle dichiarazioni di Navalnaya secondo cui il corpo di suo marito potrebbe non essere stato consegnato ai parenti per nascondere tracce di veleno, Peskov ha risposto così: "Francamente, non ho familiarità con queste dichiarazioni. Ma se qualcosa del genere è stato detto, allora queste non sono altro che accuse infondate. Non sono supportate da nulla. Non confermate".

Peskov si è espresso anche sulla richiesta dell'alto rappresentante Ue Josep Borrell di consentire un'indagine "internazionale e indipendente" sulla morte di Navalny. Senza usare troppi giri di parole, il portavoce del Cremlino ha puntualizzato che "Mosca non accetta tali richieste, tanto più dal signor Borrell". A "fare luce" sulle cause del decesso dunque saranno esclusivamente le autorità russe. Una presa di posizione, quella del Cremlino, che comunque non sorprende.

La mamma di Navalny: "Non sono riuscita a vedere mio figlio"

Le indagini sono in corso. Ieri alla famiglia del dissidente e ai suoi avvocati è stato comunicato che il corpo di Navalny non sarà restituito per almeno due settimane. Un ritardo che viene motivato con la necessità di svolgere gli esami tossicologici necessari per determinare la causa della sua morte. La mamma di Aleksei Navalny, Lyudmilla, si rivolge direttamente al capo del Cremlino. "Non sono riuscita a vedere mio figlio, sono cinque giorni" dice la donna in un video in cui parla alla stampa davanti alla colonia penale di Kharp dove Aleksei è stato trovato morto. "Non mi restituiranno il corpo o neanche mi diranno dove si trova. Mi rivolgo a lei, Vladimir Putin. Risolvere questa questione dipende solo da lei. Lasciate che io veda mio figlio e che possa seppellirlo in modo appropriato".

Le accuse della moglie di Navalny allo zar russo

In un video diffuso lunedì, la vedova di Navalny aveva accusato apertamente lo zar russo dell'assassinio di suo marito. Secondo Navalnaya il dissidente sarebbe stato avvelenato con il Novichok. "Uccidendo Alexei, Putin ha ucciso metà di me: metà del mio cuore e metà della mia anima", ha detto la donna, che poi ha aggiunto: "Ma l'altra metà ce l'ho ancora e mi dice che non ho il diritto di arrendermi. Continuerò il lavoro di Alexei Navalny, continuerò a combattere per il nostro Paese". La vedova dell'attivista ha quindi accusato le autorità di Mosca di aver nascosto il corpo di Navalny allo scopo di aspettare che le tracce del nervino Novichok sparissero dal suo corpo.

"Il corpo potrebbe non essere più riconsegnato alla famiglia"

Secondo il Moscow Times, quotidiano popolare tra i cittadini stranieri residenti a Mosca, il corpo di Alexei Navalny potrebbe non essere "mai" consegnato alla sua famiglia. "Abbiamo alle porte le elezioni presidenziali (17 marzo). Non ne abbiamo bisogno perché sarà un problema per il capo", avrebbe detto al giornale russo un funzionario. Il mistero continua. Secondo gli interlocutori della pubblicazione moscovita, i servizi stanno cercando di spegnere l'ondata di lutto per Navalny nel paese, poiché una campagna pubblica potrebbe "rovinare" la rielezione di Vladimir Putin.