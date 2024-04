"Putin non ha ordinato personalmente di uccidere Navalny"

La morte del dissidente russo Alexei Navalny, avvenuta lo scorso febbraio in una colonia penale nell'Artico, probabilmente non fu ordinata direttamente dal presidente Vladimir Putin, nonostante le dure critiche mosse dall'oppositore al capo del Cremlino. È la conclusione a cui è arrivata l'intelligence americana, secondo quanto riferisce il Wall Street Journal.



Nonostante le circostanze sospette della morte del leader dell'opposizione russa, il quotidiano statunitense, citando "persone che hanno familiarità con la questione", ha riferito che diverse agenzie di intelligence americana, tra cui la Cia, l'ufficio del Direttore dell'Intelligence Nazionale e l'unità di intelligence del Dipartimento di Stato, condividono la tesi secondo cui la tempistica della morte di Navalny non sia stata specificamente voluta da Putin.



Tuttavia il giornale sottolinea che analisti polacchi e alcune agenzie di intelligence europee rimangono scettici sul fatto che il presidente fosse estraneo alla vicenda, mentre gli alleati di Navalny continuano a insistere sul fatto che il Cremlino abbia orchestrato tutto. Leonid Volkov, l'ex braccio destro del dissidente, ha affermato che l'idea che Putin non sia stato informato e non abbia approvato l'uccisione di Navalny è "ridicola".

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha commentato con i giornalisti l'articolo del Wall Street Journal: "Ho visto l'articolo. Non lo descriverei come un articolo di alta qualità che merita attenzione. Sono solo speculazioni inutili". E poi ha tagliato corto: "Sembra che l'obiettivo fosse quello di dare al pubblico mondiale qualcosa da leggere nel fine settimana".