Putin non vuole fermarsi

Una telefonata fra il presidente Vladimir Putin e il presidente della Francia Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Puntin ha detto che i “battaglioni dei nazionalisti ucraini interrompono sistematicamente le operazioni di soccorso in Ucraina” mentre Macron e Scholz hanno chiesto al leader russo "una tregua immediata in Ucraina". Ma l'Eliseo ammette: "Da Mosca nessun segnale in favore della pace”.

Ecco dunque perchè non ci sarebbero i presupposti per sperare in un cessate il fuoco in queste ore. Putin avrebbe anche denunciato "flagranti violazioni" del diritto umanitario da parte delle truppe ucraine, elencando "omicidi extragiudiziali di oppositori", "sequestro di ostaggi civili", "l'uso di persone come scudi umani", nonché "lo schieramento di armi pesanti in aree residenziali, vicino agli ospedali, scuole e asili nido".

Dunque il primo a sembrare molto perplesso è il numero uno dell’Eliseo da dove fanno sapere che Putin non ha dato alcun segnale di voler sospendere la guerra. ”Noi - ha fatto sapere l'Eliseo - ne traiamo una conseguenza: Putin deve prendere atto di sanzioni ancora più pesanti".

Intanto oggi sono partiti nuovi colloqui in videoconferenza tra Ucraina e Russia. "Ora Mosca ha un atteggiamento diverso, non si sono più solo ultimatum ma si è iniziato a parlare", ha detto il presidente ucraino Zelensky, che in collegamento con la piazza di Firenze ha ribadito la richiesta di una No Fly Zone e ha spiegato: "Le nostre città sono assediate, è una guerra contro i valori dell’Occidente”.

Colloqui dai quali non sembrano arrivare molte speranze, tenendo conto che, in serata, un'intercettazione telefonica effettuata dall'intelligence di Kiev proverebbe che le truppe di Mosca nei pressi di Kharkiv, la seconda città ucraina nell'est vicino al confine russo, hanno ricevuto dal loro comando l'ordine di sparare anche ai civili e ai bambini.