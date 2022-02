Putin e la minaccia nucleare: cosa (e quali) sono le forze di deterrenza allertate

Il presidente russo Vladimir Putin ieri ha ordinato di mettere in stato di massima allerta le forze di deterrenza russe, comprese quelle nucleari, dopo "le dichiarazioni aggressive" da parte della Nato e le sanzioni severe arrivate dall'Europa contro l'economia russa. Una presa di posizione arrivata proprio nel momento in cui sembrava che ci fosse un flebile spiraglio per un cessate il fuoco dopo l'ok di Russia e Ucraina di sedersi al tavolo dei negoziati al confine ucraino-bielorusso, vicino al fiume Pripyat, non lontano da Chernobyl. I colloqui sono in programma oggi, ma ci sono poche aspettative per una trattativa che vada a buon fine, soprattutto perché le posizioni delle due parti restano inconciliabili e i combattimenti in Ucraina stanno continuando. Agitare la minaccia nucleare, d'altronde, rappresenta la prima gigantesca incompatibilità con un ipotetico accordo di pace.

L'ordine di Putin

Durante una riunione ripresa dai media a cui erano presenti il generale Valery Gerasimov, capo di Stato maggiore delle forze armate russe, e Sergei Shoigu, ministro della Difesa, il leader del Cremlino ha affermato che "i paesi occidentali stanno intraprendendo azioni ostili nei confronti del nostro Paese non solo nella sfera economica. Intendo sanzioni illegittime, come tutti sanno benissimo. Ma gli alti funzionari dei principali paesi della Nato fanno anche dichiarazioni aggressive contro la nostra nazione. Pertanto, ordino al ministro della Difesa e al capo di Stato maggiore di mettere le forze di deterrenza dell'esercito russo in regime di allerta speciale".

Cosa sono le forze di deterrenza e che tipi di armamenti includono

Mettere in stato d'allerta le forze di deterrenza russe significa prepararsi a una serie di controffensive, coinvolgendo anche gli armamenti nucleari. È un modus operandi andato in scena più volte negli anni della guerra fredda, quando la minaccia nucleare garantiva l'equilibrio del terrore tra i due blocchi contrapposti Stati Uniti-Urss. Ma cosa sono nello specifico le forze di deterrenza (anche nucleare) allertate da Putin? Che tipi di armamenti includono?

Sono quelle su cui si basa la capacità della Russia di esercitare deterrenza per un'aggressione, ma anche per combattere un aggressore. Si suddividono in forze strategiche difensive e offensive. Le forze nucleari strategiche (Icbm o missili balistici intercontinentali mobili e fissi, bombardieri e missili di precisione a lunga gittata) costituiscono la base delle forze strategiche offensive in cui rientrano anche le forze missilistiche strategiche.

Le forze di deterrenza però includono anche sistemi non nucleari o duali, tra cui bombardieri, sottomarini, unità navali, navi armate con missili da crociera. Quindi anche i missili ipersonici a uso duale, kinzhal (balistico) e zirkon (da crociera). Sono alla base delle forze strategiche difensive, invece, i sistemi pronti al combattimento, gli strumenti delle forze di difesa aerospaziale, inclusi i sistemi di allerta per attacchi missilistici, sistemi di controllo spaziale, sistemi di difesa missilistica, anti spazio e aerea.

Lo scorso 19 febbraio, prima dell'inizio della guerra contro l'Ucraina, Putin aveva presieduto, dal centro di controllo del Cremlino, un'esercitazione proprio delle forze di deterrenza strategica. All'esercitazione avevano partecipato anche le flotte del Mar Nero e del Nord.