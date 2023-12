In Russia prezzi alle stelle, Putin si difende: "Contro l'Ucraina 600mila soldati, pace con smilitarizzazione di Kiev"

Vladimir Putin è tornato a parlare di fronte alle telecamere, lanciando messaggi che vorrebbe fossero ascoltati fuori e dentro i confini della Russia. Il presidente russo, nella giornata di oggi 14 dicembre, ha tenuto la tradizionale conferenza stampa di fine anno, che si svolge in contemporanea con le risposte alle domande dei cittadini. "Senza difendere la sua sovranità la Russia non può esistere", ha affermato il capo del Cremlino, sostenendo che gli obiettivi della Russia a quasi due anni dall'inizio della guerra non sono cambiati, e che la guerra non finirà finché non ci sarà la "denazificare e demilitarizzare" dell'Ucraina. Putin ha dichiarato che l'esercito russo non ha bisogno di una seconda ondata di mobilitazione dei riservisti, dal momento che in Ucraina sono attivi 617mila soldati russi. Numeri però che contrastano con una recente rivelazione sulle perdite dei soldati russi durante la guerra in Ucraina. Un rapporto declassificato dell'intelligence statunitense stima che il conflitto abbia determinato alla Russia 315mila morti e feriti tra i soldati, ovvero quasi il 90 per cento del personale di cui disponeva all'inizio dell'invasione lanciata il 24 febbraio 2022.

Un megafono per la propaganda russa

L'appuntamento televisivo non ha colto di sorpresa gli analisti. Per gran parte del suo discorso, Putin ha ripetuto gli stessi temi propagandistici promossi dalla Russia negli ultimi anni. Fra le altre cose, ha detto che i Paesi occidentali hanno rovinato le relazioni con la Russia cercando di "spingerci al secondo o terzo posto e ignorando i nostri interessi" e ha elogiato i rapporti con la Cina, una garanzia della stabilità del mondo. "Il livello di cooperazione tra Russia e Cina è senza precedenti", ha affermato il presidente della Federazione russa, sottolineando che "quest'anno il commercio tra Russia e Cina aumenterà del 30 per cento raggiungendo i 220-230 miliardi di dollari".

Ha aggiunto che dopo la rivoluzione del 2014 in Ucraina la Russia non ha avuto scelta se non attaccare. Il presidente russo ha dichiarato che "l'Ucraina oggi non produce quasi nulla" in termini di armi e "tutto arriva dall'Occidente", ma "questo omaggio un giorno potrebbe finire e, a quanto pare, sta finendo": le sue parole sono un chiaro riferimento al fatto che i repubblicani del Congresso Usa stanno bloccando l'approvazione del pacchetto da 61 miliardi di dollari di nuovi aiuti militari ed economici a Kiev. Secondo quanto riporta il Moscow Times, il presidente russo ha affermato che negli ultimi mesi sono stati distrutti centinaia di tank e altro materiale militare fornito dagli occidentali all'Ucraina.

"Sei sulla strada giusta": così il presidente russo Vladimir Putin ha chiuso dopo oltre quattro ore la lunga conferenza stampa di fine anno rispondendo alla domanda di un giornalista su cosa il Putin del 2000, quando è diventato presidente, avrebbe detto al Putin di oggi. Tuttavia, il capo dello Stato ha aggiunto che metterebbe in guardia se stesso da una "eccessiva ingenuità nel fidarsi dei nostri cosiddetti partner occidentali". "Dobbiamo credere nel grande popolo russo. Questa fede - ha concluso - è la chiave del successo per lo sviluppo della Russia".

In merito alle questioni economiche, il presidente Putin ha affermato che la crescita del Pil russo nel 2023 dovrebbe essere del 3,5 per cento. "Questo è un buon risultato. Significa che ci siamo ripresi dal calo dello scorso anno", ha riferito il leader del Cremlino. "Se quest'anno ci sarà un +3,5 per cento significa che abbiamo invertito il calo e fatto un passo avanti abbastanza grande", ha affermato. Il presidente ha si è poi rivolto alla popolazione russa per chiedere scusa per l'aumento dei prezzi delle uova, dopo aver riconosciuto che l'inflazione potrebbe avvicinarsi all'8 per cento quest'anno. Il governo russo questa settimana ha dichiarato che esenterà 1,2 miliardi di uova dai dazi dell'importazione nella prima metà del prossimo anno, per cercare di ridurre i prezzi che sono aumentati di oltre il 40 per cento quest'anno.

Il sosia di Putin che parla con Putin

Nella conferenza stampa di fine anno, il presidente russo è stato intervistato dal suo "primo sosia": un Putin creato dall'intelligenza artificiale che in video gli ha posto due domande. "Hai molti gemelli?" e "qual è il tuo atteggiamento nei confronti dell'intelligenza artificiale?", chiede il Putin virtuale al leader del Cremlino. Putin (quello reale) ha risposto: "Puoi parlare come me e usare la mia voce, il mio tono, ma ho pensato che solo una persona può parlare come me e usare la mia voce, e questo sono io". "Per quanto riguarda l'IA, questo è il mio primo gemello", ha commentato Putin su cui da anni circolano voci su numerosi sosia che ne fanno le veci in diverse occasioni pubbliche.

La conferenza stampa, che è un momento atteso e cruciale per la propaganda del regime di Mosca, è trasmessa in diretta sulla televisione di stato russa, e hanno partecipato migliaia di giornalisti selezionati e invitati dal Cremlino.

Al termine dell'incontro con i giornalisti, le reti televisive statali mandano in onda "Linea diretta con Vladimir Putin", un programma televisivo in cui il presidente russo risponde alle domande inviate dalla cittadinanza: si va da questioni interne, come assistenza sanitaria, economia e infrastrutture, a quelle che riguardano gli affari esteri. "Perché la vostra realtà è diversa dalla nostra?", è uno dei messaggi che hanno notato alcuni media indipendenti come Meduza. Secondo gli organizzatori, i russi hanno inviato per l'occasione oltre due milioni di domande. In precedenza, i media avevano sottolineato l'attenzione sul fatto che i cittadini si chiedevano quando sarebbe finita la guerra e sarebbero iniziati i negoziati di pace con l'Ucraina.