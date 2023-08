"Perché l'ordine di uccidere Prigozhin è arrivato da Putin"

Il Comitato investigativo russo ha aperto un'inchiesta sull'incidente aereo in cui hanno perso la vita 10 persone, tra cui il fondatore del Gruppo Wagner Yevgeny Prigozhin e il suo vice, Dmitry Utkin. Sul posto è intervenuta un squadra specializzata che si occuperà di chiarire la dinamica dello schianto, ma sono in molti a credere che dietro la morte Prigozhin ci sia la "firma" di Putin, irritato dal tentato golpe di due mesi fa.

L'incidente aereo e la morte di Prigozhin

I corpi dei 10 passeggeri del jet privato sono stati trasportati in obitorio per l'esame autoptico. Tra i reperti rinvenuti dagli investigatori ci sarebbe anche il telefono di Prigozhin, mentre un frammento della coda dell'aereo è stato trovato a 3,5 km dal luogo dello schianto, in una radura vicino all'ingresso del villaggio di Kujenkono, nella regione di Tver, a pochi metri dal cottage estivo di un residente locale. Secondo i media russi, dopo l'ammutinamento il capo della Wagner non era considerato più un uomo affidabile da Putin, che avrebbe atteso il momento propizio per mettere in pratica la sua vendetta. Anche i membri del gruppo Wagner, sul canale Telegram Grey Zone, credono ci sia lo "zampino" dello zar: "È morto a causa delle azioni dei traditori della Russia, è un assassinio che avrà conseguenze disastrose. Le persone che hanno dato l'ordine non hanno capito affatto lo stato d'animo dell'esercito e il morale. Che questo sia un insegnamento per tutti. Bisogna sempre arrivare fino in fondo''.

Perché l'ordine è arrivato da Putin

L'aereo sarebbe stato abbattuto e a dare l'ordine, sarebbe stato proprio Vladimir Putin. A spiegarlo è l'analisi dell'lnstitute for the Study of War (Isw): "Putin quasi certamente ha ordinato al comando militare russo di abbattere l'aereo di Prigozhin. Sarebbe estremamente improbabile che elementi dell'esercito russo, in particolare il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu e il capo di stato maggiore dell'esercito, generale Valery Gerasimov, abbiano giustiziato Prigozhin senza l'ordine di Putin. L'intera sfera politica e di sicurezza russa probabilmente considerava la sopravvivenza di Prigozhin dopo la ribellione di Wagner come una decisione discrezionale di Putin".

Secondo l'Isw, "Putin potrebbe aver concluso di aver sufficientemente separato Prigozhin da Wagner e di poterlo uccidere senza trasformarlo in un martire per il restante personale di Wagner. Alcuni comandanti di Wagner recentemente sembravano tradire il Gruppo unirsi a formazioni militari vicine al Ministero della Difesa russo, suggerendo che gli sforzi del Cremlino e del Ministero della Difesa russo per separare gli elementi di Wagner da quelli fedeli a Prigozhin stavano parzialmente avendo successo. L'aumento delle segnalazioni sui problemi finanziari di Wagner e le segnalazioni di personale che lascia il gruppo a causa della diminuzione dei pagamenti e delle opportunità di schieramento potrebbero aver portato Prigozhin a perdere il favore tra i ranghi di Wagner".

"Il ministero della Difesa russo - conclude l'Isw - ha stabilito le condizioni per sostituire il Gruppo Wagner con formazioni affiliate al Ministero della Difesa, e fonti russe hanno affermato che queste unità stanno tentando di reclutare personale Wagner attuale ed ex. Putin potrebbe aver deciso che il personale Wagner aveva raggiunto un punto in cui era sufficientemente più interessato ai pagamenti e agli schieramenti con questi nuovi gruppi che alla loro lealtà a Prigozhin e che avrebbe potuto uccidere Prigozhin in sicurezza".

