Putin: "Le regioni di Kherson e Zaporizhzhia sono storicamente russe"

Le regioni ucraine del Donbass, di Kherson e Zaporizhzhia, annesse da Mosca, sono "storicamente russe". Parola del presidente della Federazione Russa Vladimir Putin che è tornare a rivendicare i presunti diritti della Russia sulle aree contese con Kiev.

Nelle scorse sul conflitto è intervenuto anche il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov: il Donbass, ha affermato Peskov, "non è ancora del tutto protetto, quindi l'operazione speciale proseguirà. Dobbiamo proteggere la popolazione che risiede in quella regione". Nel corso di un meeting del partito Russia Unita sulla cooperazione internazionale e il sostegno ai russi all'estero, il ministro degli Esteri Sergej Lavrov ha invece dichiarato che "tre quarti dei Paesi del mondo 'non sostengono le sanzioni contro la Russia', tra cui Paesi africani, latinoamericani e asiatici". Tali Stati, ha detto Lavrov, "hanno assunto una posizione equilibrata sul conflitto in Ucraina, che è stato una conseguenza della crisi di lunga data della sicurezza europea".

Quindi ha detto che il Cremlino continua a "rafforzare con costanza la partnership strategica con la Cina" e anche "con l'India", lavorando al tempo stesso al "miglioramento dei rapporti" con i Paesi asiatici, africani e latinoamericani.

Il tutto mentre nella capitale ucraina si tiene il vertice tra il presidente Volodymyr Zelensky e i leader delle istituzioni dell'Unione europea, tra cui la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio Charles Michel, e vari Commissari europei. In agenda, l'ingresso dell'Ucraina nell'Ue e il decimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Sul primo punto, Michel ha assicurato che sosterrà Kiev "in ogni fase del processo", tuttavia è improbabile un percorso accelerato di adesione.