Putin annuncia: la Russia lascia il trattato sugli esperimenti nucleari

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha ratificato l'uscita della Russia dal Trattato per la messa al bando degli esperimenti nucleari (Ctbt), mentre prosegue la guerra in Ucrainain un contesto di rapporti tesi con l'Occidente. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa russa Tass. La scorsa settimana Putin aveva supervisionato esercitazioni con missili balistici in quello che il Ministro della Difesa Sergei Shoigu ha detto essere un'esercitazione per un attacco con armi nucleari di ritorsione "massiccio" contro un nemico non nominato.

La risposta agli Stati Uniti

In ottobre Putin ha anche dichiarato di non essere "pronto a dire" se la Russia effettuerà test nucleari dal vivo. La proposta di legge per la revoca del trattato è stata approvata dal Parlamento russo con un processo accelerato. Durante le audizioni parlamentari, lo speaker della Duma di Stato Vyacheslav Volodin ha dichiarato che la revoca del trattato è una risposta al "cinismo" e agli "atteggiamenti beceri" degli Stati Uniti sulle armi nucleari.

Proprio nei giorni precedenti, il dipartimento della difesa statunitense ha annunciato l'avvio di un progetto di ricerca per realizzare una bomba atomica ventiquattro volte più potente di quella sganciata su Hiroshima, in Giappone, nella seconda guerra mondiale. Il piano arriva quasi un anno dopo la pubblicazione della Nuclear posture review del Pentagono, che invitava il governo a modernizzare le proprie scorte nucleari ormai obsolete, con la Cina pronta a possedere almeno mille testate nucleari entro il 2030.

Sebbene non sia mai entrato in vigore, l'accordo da cui ora esce la Russia è stato ratificato da 178 Paesi e ha un valore simbolico. Il Ctbt

fu adottato durante la 50 sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 settembre 1996 e aperto alla firma il 24 settembre successivo. I suoi sostenitori affermano che ha stabilito una norma internazionale contro i test dal vivo di armi nucleari, ma i critici affermano che il potenziale dell'accordo rimane irrealizzato senza le ratifiche delle principali potenze nucleari. Il Parlamento russo ha ratificato l'accordo nel giugno 2000, sei mesi dopo che Putin era diventato presidente.

Il Ctbt risale al 1996, ma non è mai entrato in vigore perché non è stato ratificato - condizione necessaria - da un numero sufficiente di Stati, tra i 44 che disponevano di armi nucleari al momento della sua creazione. All'inizio di ottobre, Putin aveva annunciato che il suo Paese avrebbe revocato la ratifica del Ctbt in risposta agli Stati Uniti che non lo hanno mai ratificato.

