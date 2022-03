L'ira di Putin: "Ora crisi alimentare globale"

Mentre gli scontri tra le forze armate russe e ucraine proseguono, Vladimir Putin attacca "verbalmente" l'Occidente, criticando aspramente le sanzioni imposte nei confronti della Russia. "Non sono legittime", ha tuonato il presidente russo durante una riunione in videoconferenza con i suoi ministri. Putin ha poi rilanciato: "L'Occidente sta scatenando una guerra economica al nostro Paese e noi prenderemo misure per contrastarla. Le sanzioni hanno creato alcuni problemi e difficoltà alla Russia, ma li risolveremo".

"Le sanzioni alla Russia potrebbero provocare un ulteriore aumento dei prezzi alimentari a livello mondiale. La Russia e la Bielorussia - ha sottolineato il leader del Cremlino - sono tra i più grandi fornitori di fertilizzanti minerali nei mercati mondiali. Se continuano a creare problemi con i finanziamenti, le assicurazioni, la logistica, la consegna dei nostri prodotti, allora i prezzi, che sono già esorbitanti, cresceranno ancora".

Una minaccia chiara, quella di Putin, che arriva mentre diversi leader mondiali invocano la "tregua immediata". Durante la videoconferenza con i ministri, il presidente russo ha poi affrontato il tema delle esportazioni: "Ai paesi ostili dico che noi rispettiamo i nostri impegni riguardo le esportazioni di petrolio e gas. La Russia continua ad esportare energia, anche tramite le reti che passano attraverso l'Ucraina. Il gasdotto verso l'Europa che attraversa l'Ucraina è pienamente operativo". Infine, Putin ha voluto smentire ogni collegamento con il caro-energia: "L'aumento dei prezzi del petrolio e del gas non è dovuto alla Russia, ma alle politiche dell'Occidente".

"Bisogna agire con decisione contro le aziende straniere che stanno per chiudere i loro impianti di produzione in Russia e in nessun caso permettere che i fornitori locali russi subiscano danni - ha aggiunto Putin - servirà introdurre una gestione esterna per le aziende che prenderanno questa decisione". "Noi non ci chiuderemo a nessuno. Siamo disponibili a lavorare con tutti i partner stranieri che lo desiderano", ha proseguito Putin invitando il governo a "proteggere i diritti" delle aziende straniere che restano in Russia.