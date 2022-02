Putin risponde all'Occidente: "Ai nostri partner non conviene sanzionarci"

L'Invasione dell'Ucraina da parte della Russia è stata condannata da (quasi) tutto il mondo, definitia "ingiustificabile", con il presidente Usa Biden che ha accusato Putin di "voler decapitare il Governo di Kiev". Mentre l'Ue annuncia nuove dure sanzioni nei confronti di Mosca il presidente Vladimir Putin risponde con una "contro-minaccia": "La Russia resta parte dell'economia mondiale e noi non abbiamo certamente intenzione di danneggiare quel sistema. Non credo che ai nostri partner convenga spingerci fuori da questo sistema. Ai nostri partner non conviene sanzionarci".

"Quello che sta succedendo in Ucraina - ha aggiunto Putin - è una misura necessaria, non ci è stata lasciata alcuna possibilità di fare diversamente. Siamo stati costretti a prendere queste misure". Intanto il presidente russo avrebbe dato la sua disponibilità ad avviare colloqui con la leadership Ucraina per discutere dello status neutrale del Paese, rende noto il Cremlino. L'obiettivo di Putin è quello di raggiungere la demilitarizzazione dell'Ucraina e il Presidente russo è pronto a iniziare negoziati solo se la controparte accetta questo principio.