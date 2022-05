Cosa ha detto Putin a Scholz e Macron nella telefonata durata 90 minuti

Una telefonata durata 90 minuti per sciogliere i nodi di una complessa situazione che dura da ormai 100 giorni. Il presidente francese Emanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz hanno avuto un lungo colloquio telefonico con il presidente russo Vladimir Vladimir Putin per trovare un accordo che porti a un “immediato cessate il fuoco e ritiro delle truppe russe dall’Ucraina”, proprio nel giorno in cui la Russia presenta al mondo il suo nuovo missile ipersonico definito “inarrestabile”.

La conversazione telefonica, avvenuta su iniziativa del cancelliere tedesco e del presidente francese, mira a una soluzione diplomatica del conflitto. Il leader francese e tedesco hanno invitato il presidente russo ad avviare seri negoziati diretti con il presidente ucraino Zelansky. Una proposta che non è stata accolta da Putin, che ha puntato il dito contro i Paesi che da mesi forniscono Kiev di armi e munizioni. “La fornitura di armi all'Ucraina da parte dell'Occidente rischia di creare una ulteriore destabilizzazione", ha detto lo ‘zar’.

Il Cremlino ha confermato la disponibilità di Mosca a continuare i colloqui di pace con Kiev, come riporta l’agenzia russa Tass, ma ha fatto presente che il negoziato "è congelato per colpa di Kiev". Immediata la risposta del presidente ucraino Zelensky che, all'emittente olandese Nieuwsuur, ha detto che l’unico interlocutore possibile è proprio il presidente Putin.

Nel corso del colloquio telefonico, Macron e Scholz avrebbero chiesto a Putin anche di liberare i 2500 combattenti dell’Azovstal, la cui risposta non è stata resa nota. Il presidente russo ha comunque rassicurato il presidente francese e il cancelliere tedesco che le forze russe sono impegnate a “ristabilire la pace a Mariupol e nelle altre città liberate" del Donbass. Inoltre Putin ha affermato che le forze russe "osservano strettamente le norme del diritto umanitario internazionale", precisando che il leader russo ha spiegato che la Russia è pronta a facilitare soluzioni per l'esportazione senza ostacoli del grano, incluso quello ucraino, dai porti sul Mar Nero.

I tre leader hanno concordato di continuare a tenere contatti attraverso telefonate, nel solco della via diplomatica per la soluzione della guerra in Ucraina.