Perché l'ipotesi del colpo di stato contro Putin è ancora improbabile

Il presidente russo Vladimir Putin ha accusato i servizi segreti dell'Ucraina della responsabilità dell'attacco al ponte che collega la Crimea, definendolo un "atto terroristico". "Qui non ci sono dubbi - ha detto Putin, secondo quanto riporta Ria Novosti - questo è un attacco terroristico volto a distruggere una infrastruttura civile di importanza critica per la Russia". Da qualche ora sono stati ripristinati i collegamenti di forniture elettriche con la centrale atomica di Zaporizhzhia, occupata dai russi in Ucraina e che a seguito di bombardamenti ucraini era rimasta isolata e aveva dovuto far ricorso a un gruppo elettrogeno. Lo ha riferito l'inviato dell'Aiea, l'agenzia internazionale per l'energia nucleare, che parlando di "alleviamento temporaneo" avverte che la situazione resta "ingestibile". "Serve una zona di protezione - dice l'inviato dell`Aiea Rafael Grossi - viaggerò in Russia e incontrerò Zelensky per stabilire la zona".

Continua la controffensiva ucraina

Non si ferma la controffensiva delle forze armate ucraine, che ha cambiato sensibilmente da un mese a questa parte il corso della guerra. Ora procede lungo il fronte meridionale del conflitto, nell'Oblast di Kherson. In particolare, gli attacchi seguono due direttrici principali e puntano a spingere le forze russe oltre il corso del fiume Dnipro.

Gli Stati uniti continueranno a fornire assistenza a Kiev per respingere l'invasione russa. Non ci sono dubbi in merito, né scadenze, ufficialmente. L'ha affermato il portavoce della sicurezza nazionale Usa John Kirby in un'intervista alla ABC. "Siamo in contatto praticamente ogni giorno con gli ucraini e continueremo a fornire loro assistenza di sicurezza", ha detto. "Putin ha iniziato questa guerra e Putin potrebbe porvi termine oggi, semplicemente portando le sue truppe fuori dal paese", ha aggiunto ancora Kirby sostenendo che finora il presidente russo non ha dato segnali di voler negoziare la fine della guerra. "E' piuttosto il contrario: convocando centinaia di migliaia di riservisti, annettendo politicamente o, almeno, tentando di annettere quattro aree dell'Ucraina, ha dimostrato che sta raddoppiando la posta".

"Non ci sono vie d'uscita per Putin"

"Dove trova una via d'uscita Putin?", si è domandato il presidente Usa, Joe Biden, giovedì scorso mentre parlava a New York. "Dov'è una via d'uscita in cui non solo non perde la faccia, ma non perde un potere significativo all'interno della Russia?". Un diplomatico francese, parlando di recente in condizione di anonimato, aveva sottolineato che i piani di Putin sono sempre più imprevedibili, e il suo desiderio di assicurarsi una vittoria militare sempre più improbabile. "C'è una guerra che non riesce a vincere, ma cosa lo accontenterebbe? Non abbiamo le risposte", ha detto il diplomatico.

Putin ha intensificato l'escalation nelle ultime settimane, annettendo formalmente quattro regioni dell'Ucraina il 30 settembre e approvando una mobilitazione parziale di un massimo di 300.000 uomini per la guerra. "Potrebbe pensare che la situazione sul campo di battaglia non sia eccezionale, ma che le cose si sistemeranno durante l'inverno, che la controffensiva ucraina si fermerà, che i russi saranno in grado di mobilitarsi", ha affermato Eliot A. Cohen, storico militare ed ex Consigliere del Dipartimento di Stato americano. "Penso che si sbagli", ha aggiunto Cohen, esperto del Center for Strategic and International Studies e professore alla Johns Hopkins University.

Gli ucraini stanno continuando a riconquistare i territori occupati nel nord-est e nel sud, mentre la mobilitazione del Cremlino ha portato a forme di dissenso in Russia: molte reclute non hanno armi e equipaggiamento adeguati. "Il comportamento della Russia è irrazionale", ha scritto Joris van Bladel, un membro del think tank dell'Istituto reale belga per le relazioni internazionali. "L'unico elemento 'razionale' su cui conta il Cremlino è il tempo. La Russia cerca di guadagnare tempo". L'escalation di Putin sul campo è stata accompagnata anche da una nuova retorica sul possibile uso di armi nucleari, che si rivolge ai paesi occidentali. Alcuni analisti lo vedono come un bluff, altri come un segno di disperazione.

"Putin proprio ora è doppiamente letale - commenta un attento osservatore come Domenico Quirico, sulla Stampa - Molto più che prima, quando aveva una possibilità di vincere o di sopravvivere e ragionava politicamente. Ora incarna il tiranno che considera la propria vita come potrebbe farlo un tisico che sembra ancora pieno di forza ma è senza speranza: nell'insieme confuso dei suoi sentimenti, l'odio e la paura mettono un ordine selvaggio, brutale e prendono il carattere di un dovere. L'odio assume l'aspetto di un dovere. Semplicemente si vede davanti quel conto da regolare, gli arretrati di un debito".

"La sua speranza è che i riferimenti alle armi nucleari dissuadano le democrazie dal consegnare nuove armi all'Ucraina e gli facciano guadagnare abbastanza tempo per portare altre truppe russe sul campo di battaglia per rallentare l'offensiva ucraina", ha scritto Timothy Snyder, uno storico americano di Russia e Ucraina. Il problema è che la diplomazia è inerme in questa fase: per dialogare bisogna essere in due, e finora Putin ha chiuso ogni porta, minacciando le atomiche per difendere territori annessi illegalmente e che non controlla.

Putin è all'angolo

Putin è all'angolo, dunque "è un momento molto, molto pericoloso", ha detto l'ex segretario di Stato americano John Kerry. Da mesi regolarmente rimbalzano voci su possibili "golpe di palazzo" in cui lo "zar" viene sostituito da un rivale. Nuovi problemi con la mobilitazione, un significativo ulteriore crollo militare o una offensiva ucraina di successo potrebbero aumentare la pressione interna su Putin, che venerdì scorso ha festeggiato il suo 70esimo compleanno.

"La domanda chiave è se le élite russe e la società in generale siano pronte o meno ad accompagnare il loro presidente in questo viaggio all'inferno", ha detto Tatiana Stanovaya, politologa esperta di Russia presso il Carnegie Endowment for International Peace, un think tank statunitense. Marie Dumoulin, specialista in Russia al Consiglio europeo per le relazioni estere, ha avvertito che "non dovremmo scambiare i nostri sogni per realtà. Nessuno sa quando accadrà, in quali circostanze e cosa verrà dopo Putin. Ci sono tensioni all'interno del sistema, questo è certo, ma mi sembra che si tratti di clan interni in competizione per il potere senza contestare l'autorità di Putin".

Più a lungo infuria il conflitto e più risorse il regime russo getterà nella fornace della guerra, più le élite russe saranno divise, e più nette saranno le divisioni. In un ulteriore segno di crepe nella macchina di propaganda del Cremlino, l'ex generale dell'esercito e ora deputato, Andrei Kartapolov, ha dichiarato la scorsa settimana alla tv russa che il ministero della Difesa del Cremlino dovrebbe “smetterla di mentire nei suoi aggiornamenti quotidiani sulla guerra. La gente nel nostro Paese non è stupida”, ha detto, "potrebbe portare a una perdita di fiducia". Sta già accadendo.

L'ipotesi del golpe è ancora lontana

La minaccia nucleare di Putin sta, al contempo, creando grande allarme tra l'élite al potere, "che ora sta guardando seriamente all'unica soluzione rimasta: rimuovere Putin dal potere", ha scritto John Dobson, ex diplomatico britannico, che ha lavorato anche nell'ufficio del primo ministro britannico John Major tra il 1995 e il 1998: " Vladimir Putin aveva un modello economico che funzionava davvero. Aveva un rigido sistema gerarchico che funzionava. Ora, questo non è più il caso, tutto a causa del suo errore di valutazione nell'invasione dell'Ucraina. Ha sacrificato l'intero paese, l'intero modello politico ed economico per niente e ci sono molte persone vicino a lui che abbandoneranno immediatamente qualsiasi fedeltà e saranno felici di sbarazzarsi di lui. La fine è vicina per Vladimir Putin".

Un golpe non sembra ancora però uno scenario realistico: non c'è quell'unità di intenti tra le tre "entità" chiave (élite politica, militari e servizi segreti) essenziale per una eventuale defenestrazione di Putin. Soprattutto i servizi segreti, l'Fsb, sarebbero ancora molto fedeli al presidente. In un Paese con solide strutture politiche e senza opposizione vera e propria, la stabilità è garantita dai vari contrappesi istituzionali anche in una situazione fragile come quella attuale. Ipotizziamo per assurdo un tentativo di golpe portato avanti dal ministero della Difesa o dall'Fsb. C'è la Guardia Nazionale russa che potrebbe intervenire a difesa di Putin, e probabilmente lo farebbe: si tratta di un corpo di ben 300mila uomini formato per legge dal Cremlino sei anni fa, ufficialmente con compiti di lotta al terrorismo e contrasto al crimine organizzato. In realtà, secondo vari osservatori, per proteggere Putin da tutto e tutti. Qualcuno l'ha definito il suo esercito privato. Il capo di questo corpo speciale è Viktor Zolotov, è una ex-guardia del corpo di Putin, legato indissolubilmente al presidente, grazie al quale ha accumulato ricchezze enormi (e come lui vari ufficiali della Guardia Nazionale).

La presenza di una rete di agenti del controspionaggio militare dislocati nelle forze armate è un altro elemento essenziale. E' la chiave del controllo di Putin. Poco dopo la sua ascesa al potere, il Servizio di sicurezza federale (Fsb) ha rafforzato la già ampia presenza del controspionaggio militare del predecessore KGB. Gli ufficiali del controspionaggio sono direttamente inseriti nell'esercito russo per monitorare le forze armate. Quando Putin dirigeva l'Fsb, si riferiva al dipartimento di controspionaggio come a un "mini-Fsb". Putin ha creato uno spietato sistema di sicurezza, e si è preparato ai rischi posti da un eventuale colpo di stato di palazzo o militare da quando è salito al potere alla fine del 1999. L'apparato coercitivo russo ha molteplici meccanismi per prevenire un golpe. Il regime mantiene anche una serie di vari servizi di sicurezza con formidabili capacità di raccolta di informazioni al di fuori dell'esercito regolare e della Guardia Nazionale. Se qualcuno tentasse un colpo di stato, il complotto potrebbe essere scoperto e contrastato da queste agenzie.

Come potrebbe finire in concreto il regime di Putin

Come potrebbe svolgersi in concreto la fine del regime di Putin, in un futuro vicino o lontano? Secondo un'analisi di qualche tempo fa di ForeignPolicy.com, forse non serve guardare troppo lontano per trovare uno scenario sì diverso, ma per alcuni aspetti paragonabile: basta guardare a cosa accadde a Viktor Yanukovich in Ucraina. Il 19-20 febbraio 2014, Yanukovich ordinò alle sue forze di sicurezza di sparare proiettili veri sui manifestanti, uccidendo circa 70 persone. Invece di reprimere le proteste, tuttavia, la repressione portò alla loro intensificazione e alla defezione dei principali servizi di sicurezza e delle figure di spicco del regime. Poco dopo, il servizio di sicurezza della SBU annunciò che avrebbe cessato le operazioni contro i manifestanti. Senza forze di sicurezza disposte a reprimere, Yanukovich fuggì in esilio in Russia. I regimi autoritari sembrano essere molto stabili finché improvvisamente non lo sono più. Putin non farà probabilmente eccezione, ma non è possibile sapere quando.

Avendo scelto la "mobilitazione parziale" nonostante la prevedibile rabbia pubblica, Putin ha dimostrato che se si tratta di una scelta tra raggiungere i suoi obiettivi in ??Ucraina e placare la società russa, Putin opterà per la prima, sacrificando il sostegno popolare in patria per la vittoria geopolitica in Ucraina. È una confutazione esplicita verso coloro che hanno suggerito che il timore di Putin di un crollo del suo sostegno politico tra i russi gli impedirebbe di prendere decisioni rischiose. In realtà sembra determinato a trasformare la sua scommessa in Ucraina in una vittoria, a qualunque costo.

Il grande rischio è che a rrivi il momento cruciale in cui l'unica opzione che Putin vede a sua disposizione è quella nucleare. Nel caso, sarebbe un momento decisivo per le élite russe che ancora non osano accettare questo scenario peggiore, cosa a cui molti oggi evitano di pensare. Le condizioni politiche interne potrebbero raggiungere il punto in cui alti funzionari oseranno disobbedire, parlare ad alta voce e combattere l'uno con l'altro in modo più risoluto.

Vladimir Putin ha perso il controllo dei servizi segreti ed "è molto probabile che le esplosioni sul ponte di Crimea siano state organizzate da rappresentanti delle forze di sicurezza russe, che si oppongono a vicenda", sostiene Mykhailo Podolyak, consigliere del capo dell'ufficio del presidente ucraino Zelensky, che in tv ha affermato che a suo avviso "la situazione nella Federazione Russa potrebbe molto probabilmente trasformarsi in un colpo di stato" e infatti "il

personale militare è già detenuto a Mosca". Sembra solo un auspicio di Kiev, per adesso. Vladimir Putin sta perdento il controllo dei servizi segreti? Dopo sette mesi e mezzo di guerra, non ci sono conferme in tal senso.