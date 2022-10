Putin: "Lo scontro tra Russia e Nato causerebbe una catastrofe globale"

"Una catastrofe globale''. Questo succederà se si arriverà a ''uno scontro diretto tra gli alleati della Nato e la Federazione russa''. A dirlo è stato il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, nel corso di una conferenza stampa ad Astana, in Kazakistan. Putin ha detto che "l'invio di truppe della Nato in Ucraina per un confronto diretto con l'esercito russo sarebbe molto pericoloso e potrebbe causare una catastrofe globale. Spero - ha aggiunto - che siano abbastanza intelligenti da non farlo''. Secondo il capo del Cremlino per ora non è necessario sferrare nuovi attacchi su larga scala come quelli di lunedì scorso: ''In questo momento non ritengo che ci sia bisogno di attacchi massicci in Ucraina''.

Il presidente russo ha quindi affermato che la mobilitazione di altri 300mila riservisti annunciata lo scorso 21 settembre si completerà tra due settimane. A riportarlo è la Novaya Gazeta Europa. Secondo Putin 33.000 soldati sono già nelle unità e 16.000 sono impegnati nei combattimenti in Ucraina.

Putin non si pente: "Stiamo facendo tutto bene"

Rispondendo a una domanda sulla possibilità che l'Ucraina possa esistere come Stato, il presidente russo ha detto che "l'obiettivo della Russia non è, ovviamente, quello di distruggere l'Ucraina. La Russia - ha aggiunto - sta agendo in modo corretto e puntuale". Putin ha anche affermato di non essere pentito per aver mosso guerra a Kiev. Secondo Mosca tutto sta andando secondo i piani. "Quello che sta accadendo oggi non è piacevole. Ma cse la Russia non avesse attaccato a febbraio saremmo stati nella stessa situazione, solo in condizioni peggiori per noi. Quindi stiamo facendo tutto bene ".

"Stop ai corridoi del grano se venissero usati per trasportare esplosivi"

Il presidente russo ha parlato anche dell'attacco al ponte che collega la Russia alla Crimea. ''Molto probabilmente gli esplosivi'' utilizzati "sono stati inviati via mare, ma non è stato stabilito con certezza se sono stati sfruttati i corridoi per i cerali''. Tuttavia, ''se questa ipotesi venisse confermata, metteremo fine agli accordi sulla esportazione del grano''.



Il capo del Cremlino ha quindi affermato che ''dopo l'attacco terroristico al ponte di Crimea, i servizi competenti sono stati incaricati di rafforzare i controlli al fine di garantire la sicurezza di tutte le infrastrutture critiche''. In particolare, sono state rafforzate ''misure adeguate presso le strutture energetiche e quelle di trasporto''.