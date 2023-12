Putin si ricandida (per la quinta volta) alla guida della Russia

Vladimir Putin annuncia la sua ricandidatura alle elezioni di marzo del 2024, per il quinto mandato consecutivo al Cremlino. A poco più di tre mesi al voto, fissato al 17 marzo, Putin ha deciso di farsi avanti. "Ho avuto pensieri diversi su questo argomento – ha dichiarato -. Comunque capisco che oggi non c'è altra scelta, è per questo che correrò per la presidenza della Russia".

Un annuncio fatto su invito di un pluridecorato combattente filorusso del Donbass, padre di un caduto, nella giornata degli Eroi della Madrepatria. Se venisse riconfermato rimarrebbe al comando della Russia almeno fino al 2030 (dal 2000). Secondo i sondaggi, Putin ha un indice di gradimento superiore all'80 per cento.

Nel frattempo si teme per la vita di Alexey Navalny, l'oppositore numero uno del presidente russo, che risulta scomparso da tre giorni. La sua portavoce, Kira Yarmysh, afferma di non sapere dove si trovi e spiega che ai suoi avvocati "è stato rifiutato l'ingresso in carcere da tre giorni". E questo dopo che Navalny "la scorsa settimana ha avuto un grave incidente di salute".

Continua a leggere su Today...