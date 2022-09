Putin concede a Snowden la cittadinanza russa: svelò la sorveglianza di massa dell’intelligence Usa

L’ex consulente dell’intelligence Usa, Edward Snowden, è diventato un cittadino russo. La concessione è stata firmata dal numero uno del Cremlino, Vladimir Putin, che in passato aveva dato il suo benestare alla permanenza di Snowden nel Paese dopo che l’esperto di cyber sorveglianza aveva svelato i programmi di maxi spionaggio della popolazione e di singoli individui condotti dall’agenzia d'intelligence americana Nsa (National Security Agency).

Dopo le rivelazioni, Snowden era dovuto fuggire dagli Stati Uniti per evitare l’incarcerazione e le accuse per reati di spionaggio che potrebbero ancora oggi valergli una pena superiore ai dieci anni di carcere. Il cosiddetto whistleblower, ovvero un individuo che ha rivelato all’opinione pubblica informazioni segrete su condotte che violano le leggi e i diritti delle persone, nel 2013 ha ottenuto asilo in Russia dopo aver fatto trapelare file segreti che rivelavano vaste operazioni di sorveglianza interna e internazionale svolte dalla Nsa. Una Corte d'appello degli Stati Uniti ha ritenuto che il programma svelato da Snowden era illegale.

Le autorità americane da anni chiedono che l’esperto di cyber sorveglianza venga consegnato alle autorità degli Stati Uniti. Nel 2020, la Russia ha ufficialmente concesso a Snowden i diritti di residenza permanente, aprendo la strada verso la cittadinanza russa. Oggi il nome di Snowden è apparso nel decreto che elenca 75 cittadini stranieri a cui è stata concessa la cittadinanza russa.

L'avvocato di Snowden, Anatoly Kucherena, ha rivelato all'agenzia di stampa russa Ria Novosti che anche la moglie dell’esperto di cyber sorveglianza, Lindsay Mills, chiederà un passaporto russo. La coppia ha avuto un figlio a dicembre del 2020.