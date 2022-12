Niente tv, discorsi e telefonate: cosa c'è dietro lo "strano" silenzio di Putin

La notizia è ufficiale da qualche ora: il presidente russo Vladimir Putin non terrà la tradizionale conferenza stampa di fine anno. È la prima volta che questo evento viene cancellato in almeno una decina di anni. A darne conferma all'agenzia di stampa russa Tass è stato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. La mossa inusuale sta facendo aumentare sospetti che circolano da tempo: Putin avrebbe paura di esporsi troppo al pubblico, a causa della situazione complicata legata alla guerra in Ucraina. Cosa sta succedendo in Russia? "Per quanto riguarda la conferenza stampa, è vero, non ce ne sarà una prima dell'inizio del nuovo anno", ha detto Peskov, aggiungendo però che ci si aspetta che il presidente russo troverà comunque il tempo di parlare con i giornalisti, "come fa regolarmente, ad esempio durante le sue visite all'estero".

Dopo la tradizionale conferenza stampa di fine d'anno e il ricevimento di Capodanno, il presidente russo ha cancellato anche il discorso sullo "stato della nazione" che tiene ogni anno davanti all'assemblea federale, il Parlamento. O almeno così sembra, stando a fonti dello stesso Parlamento citate dalla Tass, secondo cui il presidente terrà il suo intervento "con tutta probabilità nel nuovo anno".

Come sottolinea il quotidiano Politico, la conferenza stampa di fine anno in Russia solitamente va avanti per ore. E offre allo "zar" un mezzo per parlare delle sue scelte politiche e sottolinearne i successi, nonostante le domande dei giornalisti "fuori programma" non siano mai state all'ordine del giorno. Anche il ministero della Difesa inglese ha commentato lo stop alla conferenza di fine anno di Putin: "Anche se le domande sono di solito quasi certamente presentate in anticipo, la cancellazione è probabilmente dovuta alle crescenti preoccupazioni di una prevalenza di sentimenti contrari alla guerra in Russia".

Non solo, perché non c'è nemmeno conferma che si terrà un altro appuntamento tradizionale dell'agenda mediatica di Putin, quello delle "telefonate con il pubblico": l'ultima edizione si è tenuta nel giugno 2021, molto prima che iniziasse la guerra tra Russia e Ucraina.

Le speculazioni sul perché di questa ritirata dai mezzi di informazione sono diverse. Come succede ciclicamente, torna in campo l'ipotesi della presunta malattia di Putin, che lo scorso novembre ha compiuto 70 anni. Sempre Politico sottolinea come, negli ultimi giorni, Putin sia stato visto "poco stabile" alla cerimonia di consegna delle medaglie per il titolo di "eroe della Russia". Le voci sulla salute compromessa del capo del Cremlino sono sempre state smentite finora. Il sospetto concreto è che Putin stia cercando di evitare qualsiasi occasione in cui potrebbe ricevere domande scomode sul conflitto lanciato lo scorso 24 febbraio e ancora in corso in territorio ucraino. La guerra, è stato sottolineato più volte da analisti internazionali e militari nel corso del 2022, non sta infatti andando secondo i piani del Cremlino, che si aspettava una rapida capitolazione di Kiev a suo favore.

Sul campo, la Russia è tornata a sparare contro la regione di Kiev e le sue infrastrutture civili, ma i sistemi di difesa antiaerei ucraini stanno limitando i danni. "Non ci sarà una tregua di Natale", ha annunciato il Cremlino. La guerra in Ucraina è arrivata al 295esimo giorno.