"Putin sarà operato per un tumore al pancreas"

Vladimir Putin è malato di cancro? Dall'inizio del conflitto in Ucraina le indiscrezioni circolate sulle condizioni di salute del presidente russo sono diventate sempre più insistenti. Quella che all'inizio era una malattia misteriosa, influenzata anche dalle ultime apparizioni di pubbliche in cui Putin si era mostrato non in perfetta forma, nel corso dei mesi si è trasformata in una vera e propria diagnosi: tumore al pancreas, e non alla tiroide, come sosteneva all'inizio di aprile un media indipendente russo.

E non solo, le condizioni del presidente russo sarebbero talmente gravi da costringere Putin a programmare un intervento chirurgico. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa ucraina Unian, che cita il giornalista israeliano Mark Kotlyarsky, Putin sarà operato presto per il tumore al pancreas: " Al presidente russo è stato diagnosticato un cancro al pancreas e si sta preparando per un intervento chirurgico d'urgenza presso il National Medical Research Center for Oncology NN Blokhin di Mosca, la migliore clinica pubblica russa specializzata nel trattamento di malattie oncologiche".

Kotlyarsky ha parlato dell'intervento chirurgico di Putin su un canale televisivo, citando alcune sue fonti dirette a Mosca. Durante l'intervista a "We Can Explain", Kotlyarsky ha chiarito che uno dei suoi interlocutori proviene da ambienti medici della capitale russa, mentre un altro lavora nell'amministrazione del Cremlino. Mosca sarebbe già all'opera per organizzare al meglio l'operazione: uno degli edifici del Centro Blokhin viene preparato e chiuso ad altri pazienti, mentre Putin è in attesa di effettuare gli esami pre-operatori.

Il tumore al pancreas è uno dei mali più difficili da curare, motivo per cui, sempre secondo quanto rivelato da Kotlyarsky, il Cremlino avrebbe già pronto il "piano di emergenza" in caso di una improvvisa dipartita di Putin: in quel caso la Russia potrebbe essere temporaneamente guidata da un organo di governo collettivo, il Consiglio di Stato, a cui sarebbero trasferiti i compiti di governo.