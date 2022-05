L'oligarca russo intercettato: "Putin è malato, ha un tumore al sangue"

Il presidente russo Vladimir Putin sarebbe gravemente malato a causa di un tumore al sangue. La confessione sulle condizioni di salute del leader del Cremlino arriva dalle parole di un oligarca di Mosca registrato in segreto durante una telefonata. L'intercettazione finita in possesso del New Lines Magazine è stata rilanciata da diversi media internazionali e contiene molte indiscrezioni sul presidente russo: "Putin ha rovinato l'economia russa, quella dell'Ucraina e altri Paesi. Il problema è nella sua testa. Un uomo pazzo può capovolgere il mondo".

L'oligarca russo, di cui non viene fornito il nome, parla poi della malattia: "Putin è molto malato, ha un tumore al sangue". Una voce che va ad alimentare il dibattito sullo stato di salute del presidente russo, soprattutto dopo le foto della parata del 9 maggio, che lo ritraevano seduto e con una coperta sulle gambe. La tesi del cancro andrebbe inoltre a confermare le parole pronunciate ieri dal capo degli 007 ucraini, il generale maggiore Kyrylo Budanov sulla salute di Putin e su quello che sta succedendo in Russia: "È già in corso un golpe per rimuoverlo".

Affermazioni al momento senza prove, ma che vanno ad aggiungersi alla lunga lista di indiscrezioni, o presunte tali, sulla presunta malattia di Putin. Già nel mese di marzo diversi media internazionali avevano ipotizzato un "male" molto grave, alla luce dei comportamenti sempre più erratici e agli scatti d'ira continui del presidente russo, quasi certamente dovuti - secondo le tesi circolate che non hanno mai trovato finora riscontro - ai farmaci che assume per curare, probabilmente un trattamento a base di steroidi per combattere un tumore o comunque una patologia grave. Cure aggressive che gli causerebbero quel pallore e quel gonfiore sospetto soprattutto del collo e del viso.