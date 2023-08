I retroscena dell'ultimo incontro con Prigozhin: "Putin urlò per tre ore"

"Non ci ha uccisi subito, quindi non ci ucciderà", deve aver pensato Yevgeny Prigozhin dopo il suo ultimo incontro con Putin, quello avvenuto a 10 giorni dalla marcia, poi abortita, su Mosca. Il presidente russo convocò al Cremlino il suo, prima di allora, fedele alleato per parlare dell’ammutinamento. Un incontro durato 3 ore, durante il quale Putin non fece altro che urlare contro Prigozhin. A raccontarlo al sito indipendente Meduza una fonte della Wagner, aggiungendo che Zhenya (nomignolo di Prigozhin) "ha creduto che Putin si fosse sfogato" e che il leader dei mercenari "si credeva indistruttibile, si era convinto di essere immortale".

Proprio per questo avrebbe preso quell’aereo insieme ai suoi più importanti collaboratori, fra cui il comandante militare Serghei Utkin, perché non temeva ritorsioni. Poi lo schianto, avvenuto mercoledì 23 agosto 2023 mentre volava da Mosca a San Pietroburgo. Dall’analisi del dna è emerso che a bordo del velivolo c’era anche Prigozhin, oltre ad altri sei passeggeri e a tre membri dell'equipaggio. La conferma è arrivata dal Comitato investigativo russo mentre si sta ancora cercando di capire se a provocare la morte dei 10 passeggeri sia stata una bomba.

All’ultima riunione erano presenti ben 35 persone, Prigozhin aveva dato le dovute spiegazioni al presidente russo sulla tentata marcia su Mosca e Putin aveva offerto ai miliziani "ulteriori opzioni di lavoro e di impiego nei combattimenti", ha dichiarato il portavoce. Poi l’epilogo, per alcuni non proprio inatteso, visto che Putin aveva dichiarato di "essere stato colpito alle spalle" dal fondatore della Wagner e che in passato molte persone a lui vicine hanno perso la vita in circostanze misteriose.

Continua a leggere su Today.it...