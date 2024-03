Plebiscito per Putin in Russia. Gli Usa: "Elezioni né libere, né giuste"

Come da attese, Vladimir Putin ha stravinto le elezioni presidenziali in Russia. Stando alle proiezioni sui primi dati, il capo del Cremlino dovrebbe ottenere ben oltre l'80% delle preferenze, un vero e proprio plebiscito, un record considerato le precedenti tornate elettorali dove si era fermato al massimo al 76%. Dato ancora più importante per i piani di Putin è il 73% di affluenza ai seggi, in netta crescita rispetto a sei anni fa.

Con queste percentuali, il leader russo rafforza la sua posizione di potere e lancia un messaggio all'Occidente e all'Ucraina. Poco importa che le elezioni non siano state "né libere né giuste", come ha sottolineato in una nota la Casa bianca. Putin ha corso praticamente da solo: gli avversari (il leader del Partito comunista Nikolai Kharitonov, il nazionalista Leonid Slutsky e il liberale Vladislav Davankov) sono tutti e tre dei sostenitori delle politiche del Cremlino. L'unico avversario che avrebbe immesso nell'agone un minimo di concorrenza, il consigliere locale di Mosca Boris Nadezhdin, è stato costretto a ritirare la sua candidatura dopo aver espresso timidamente delle critiche sulla gestione della guerra. Senza dimenticare il caso di Alexei Navalny, l'oppositore principale di Putin, morto in circostanze poco chiare (per usare un eufemismo) pochi giorni prima delle elezioni mentre si trovava in un carcere in Siberia.

Il clima di festa per Putin è stato interrotto da sporadiche proteste di cittadini durante le operazioni di voto. L'azione più partecipata è stata lanciata dalla vedova di Navalny, Yulia Navalnaya, che ha lanciato un appello affinché gli elettori si recassero ai seggi a mezzogiorno di domenica come segno di protesta contro il leader del Cremlino. All'appello hanno risposto migliaia di persone, in Russia come nei seggi allestiti all'estero.

I record di voti e affluenza erano l'obiettivo principale di Putin alla vigilia delle elezioni, tanto più che si votava anche nei territori ucraini occupati con l'invasione iniziata poco più di due anni fa. Il presidente russo, secondo gli esperti, userà tale esito per legittimare le sue prossime decisioni, a partire da quelle sul conflitto in Ucraina. In una intervista a pochi giorni dal voto, Putin aveva sottolineato la possibilità di usare il potenziale militare nucleare della Russia in caso di rischi per la sovranità del Paese. Parole che in molti hanno ricollegato alle voci di un impegno diretto di soldati Nato sul fronte di guerra ucraino.