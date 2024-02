Putin alla guida di un bombardiere nucleare: un messaggio per l'Occidente

Vladimir Putin ha volato a bordo di un nuovo bombardiere strategico Tu160M, un lanciamissili strategico attrezzato per attacchi nucleari. Le immagini dello presidente russo che sale sul moderno velivolo militare, decollato dalla pista dello stabilimento per l'aviazione di Kazan, sono state diffuse dalla televisione di stato russa, con il commento dell'inviato Pavel Zarubin entusiasta per la nuova missione del Presidente che poche ore prima aveva decorato, presso la base aerea di Chkalovskiy, unità delle forze aerospaziali coinvolte nell'operazione in Ucraina e la scorsa settimana.

La televisione di stato ha mostrato il gigantesco aereo in decollo dalla pista della fabbrica di Kazan mentre il corrispondente Pavel Zarubin lo ha definito con entusiasmo "un evento unico". Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che la traiettoria di volo dell'aereo era un segreto militare, ma che il volo con Putin a bordo sarebbe durato fino a 40 minuti, ha riferito l'agenzia di stampa statale TASS.

Alcuni diplomatici russi e statunitensi affermano di non ricordare il periodo in cui le relazioni tra le due maggiori potenze nucleari del mondo furono peggiori, incluso durante la crisi missilistica cubana del 1962.

Il video di Putin in volo sul bombardiere

Il giorno prima della morte in carcere del dissidente Aleksei Navalny, per cui in molti, a partire dal presidente americano Joe Biden invocano la sua diretta responsabilità, Putin aveva visitato l'impianto della Uralvagonzavod, azienda che negli Urali produce carri armati e altri mezzi pesanti che per prima ha introdotto il doppio turno della catena di montaggio (di giorno e di notte), per soddisfare le richieste dal fronte ucraino e della propaganda del Cremlino.

Lo spot elettorale del leader del Cremlino

La campagna elettorale di Vladimir Putin, che si candida ancora una volta alla guida della federazione russa, somiglia sempre di più a una parata militare: Il Paese ha oramai modellato la sua economia sulla guerra, che ora rappresenta il 7,5 per cento del Pil. Si calcola che nel 2024 gli investimenti sulla difesa siano stati superiori a quelli registrati ai tempi dell'Unione Sovietica. Il volo del presidente russo sul bombardiere - spiega l'agenzia Interfax - è durato circa 30 minuti, ma non è stata resa nota la rotta. "Stiamo ricevendo nuove tecnologie straordinarie, davvero di nuova generazione", ha detto il presidente a volo concluso, citando l'affidabilità elevata, gli armamenti di cui può essere dotato, il sistema di controllo e la maggior comodità per l'equipaggio.

I precedenti

Non è la prima volta che Putin utilizza aerei militari per la sua propaganda: a poche settimane dalle elezioni presidenziali del marzo del 2000, le prime a cui si è presentato, aveva copilotato un Su-27. In seguito, nel 2005, aveva volato a bordo di una versione precedente del Tu160 (che in Occidente viene chiamato informalmente 'White Swan', dalla Nato 'Blackjack').