Putin: "La Russia di nuovo minacciata dai panzer tedeschi, sa come rispondere"

Mentre si rincorrono voci di analisti e generali militari dell'Ucraina sulla Russia che starebbe preparando una nuova massiccia offensiva per il 24 febbraio, arrivano le parole - che suonano come una conferma - del presidente russo Vladimir Putin da Volgograd. La città meridionale ospita il leader del Cremlino in occasione dell'ottantesimo anniversario della devastante battaglia per Stalingrado nel sud della Russia, uno dei capitoli più sanguinosi della seconda guerra mondiale. Stalingrado ora è Volgograd. Ma per Putin resta sempre Stalingrado, poiché rappresenta il simbolo di un conflitto cruciale che ha segnato la vittoria dell'Unione Sovietica contro i nazisti.

Da qui, Putin ha lanciato un duro attacco contro le nazioni occidentali a pochi giorni dalla decisione americana e di diversi partner europei di intensificare le forniture militari al Paese che sta subendo l'aggressione del Cremlino. Il leader russo ha parlato di una minaccia proveniente dalla Germania, lanciandosi in un paragone storico. "L'ideologia del nazismo nella sua forma moderna rappresenta di nuovo una minaccia per la Russia. È incredibile, ma siamo di nuovo minacciati da carri armati Leopard tedeschi", ha affermato Putin che ha ribadito quanto la Russia sia vicino alla vittoria. Sono la "continuità di generazioni, valori e tradizioni" che spingeranno il Cremlino a vincere la battaglia, è il ragionamento di Putin.

In un gioca da equilibrista, il leader russo ha precisato che Mosca non "invierà blindati ai confini" dell'Occidente ma "ha di che rispondere" a chi la minaccia con le forniture di carri armati a Kiev. Il monito è rivolto alle potenze occidentali che da quasi un anno aiutano Kiev con forniture militari a respingere l'offensiva russa.

"Siamo ancora costretti a respingere l'aggressione dell'Occidente collettivo", ha aggiunto Putin avvertendo che "coloro che trascinano la Germania in una nuova guerra con la Russia, e irresponsabilmente ne parlano come un dato di fatto compiuto (il riferimento è al ministro degli Esteri Annalena Baerbock, ndr), coloro che si aspettano di sconfiggere la Russia sul campo di battaglia, a quanto pare non capiscono che una guerra moderna con la Russia sarà per loro completamente diversa".