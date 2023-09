Putin: "Zelensky, un ebreo messo al potere dall'Occidente per coprire il nazismo"

Vladimir Putin ha affermato che le potenze occidentali avrebbero insediato Volodymyr Zelensky, di origine ebraica, come presidente dell'Ucraina allo scopo di coprire la glorificazione del nazismo in atto nella nazione. È "disgustoso" che Zelensky, si presti a "coprire la glorificazione del nazismo e coloro che hanno guidato l'Olocausto in Ucraina" con "lo sterminio di 1,5 milioni di persone", ha detto il presidente russo in un'intervista televisiva, citato dall'agenzia Ria Novosti. Mosca accusa l'attuale governo di Kiev di essere l'erede dei nazionalisti di Stepan Bandera, che durante la Seconda guerra mondiale si allearono con le truppe d'invasione naziste per combattere contro l'Unione Sovietica e parteciparono a massacri di ebrei.

"Bandera e altri come lui" hanno ucciso 1,5 milioni di ebrei, ha affermato Putin in un incontro con il direttore del museo sulla Grande Guerra Patriottica, Alexander Shkolnik. Il leader del Cremlino si è detto convinto che le potenze occidentali, che sarebbero il vero sponsor di Zelensky al potere, "nascondano l'essenza antiumana che sta alla base del moderno Stato ucraino".

"I curatori occidentali hanno messo a capo dell'Ucraina moderna una persona di etnia ebraica, con radici ebraiche, con origini ebraiche e quindi, a mio parere, sembrano coprire un'essenza antiumana che è alla base del moderno Stato ucraino", ha detto Putin. "E questo rende l'intera situazione estremamente disgustosa, in quanto un ebreo di etnia ebraica copre la glorificazione del nazismo e copre coloro che hanno condotto l'olocausto in Ucraina in un certo periodo - e questo è lo sterminio di un milione e mezzo di persone", ha dichiarato Putin, rispondendo a una domanda del giornalista russo Pavel Zaubin in un'intervista trasmessa dalla Tv di Stato della Federazione.

In risposta a una richiesta di commento, il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak ha detto che Putin stesso è disgustoso "quando cerca di giustificare i crimini di massa contro i cittadini di un altro Paese con una mostruosa bugia". A giugno, il leader del Cremlino aveva detto a un forum economico a San Pietroburgo, che alcuni ebrei consideravano Zelenskiy un'offesa per il loro popolo, mentre interrompeva il suo discorso per mostrare filmati delle atrocità naziste in Ucraina.

Nel giustificare l'invasione dell'Ucraina, che definisce "operazione militare speciale", la Russia accusa i leader di Kiev di essere neonazisti che perseguono un "genocidio" dei russofoni nel Donbass, un'affermazione che Kiev e i Paesi occidentali sostengono essere un pretesto infondato per una guerra di acquisizione. Zelenskiy, che ha dichiarato che alcuni fratelli di suo nonno sono stati uccisi nell'Olocausto, ha ripetutamente respinto come false le accuse russe di aver sostenuto i neonazisti in Ucraina. Timothy Snyder, storico dell'Università di Yale, ha dichiarato che almeno 1,7 milioni di ebrei sovietici furono uccisi dai tedeschi e dai loro collaboratori entro la fine del 1942.

