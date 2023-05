Quando ci sarà la controffensiva ucraina?

Giornata di bombardamenti russi in Ucraina. Gli allarmi aerei sono risuonati nella notte sulle città del paese invaso dalla Russia, mentre Kiev si prepara a lanciare una controffensiva. Le autorità militari ucraine riferiscono di aver abbattuto 15 dei 18 missili lanciati dalle forze di Mosca. Il governatore di Chernihiv Viacheslav Chaus ha reso noto che un bambino è rimasto ucciso questo pomeriggio durante un attacco russo nella regione dell'Ucraina settentrionale.

La giornata di oggi è stata caratterizzata dalla notizia del deragliamento di un treno nella regione russa di Bryansk a causa dell'esplosione di un ordigno sui binari, ha riferito il governatore della regione Alexander Bogomaz, citato da Ria Novosti. "Un ordigno esplosivo non identificato è esploso nel distretto di Unechsky sulla linea Bryansk-Unecha, a seguito del quale è deragliato un treno merci. Non ci sono state vittime", ha detto. L'esplosione a Bryansk è la seconda della giornata in territorio russo: in precedenza le autorità avevano reso noto che un traliccio per la trasmissione elettrica è saltato in aria nella regione di Leningrado.

Il capo della Wagner chiede più munizioni

La situazione sul campo diventa ogni giorno più complicata. Yevgeny Prigozhin, capo del Gruppo Wagner, è tornato a insistere con il governo russo, in particolare con il ministro della Difesa Serghei Shoigu, per avere più munizioni per i suoi combattenti. Il capo della milizia mercenaria ha dichiarato che i suoi soldati hanno bisogno di almeno 300 tonnellate di proiettili d'artiglieria al giorno per continuare l'assalto alla città ucraina orientale di Bakhmut, finora ancora irrealizzata.

Non è la prima volta che Prigozhin denuncia l'insufficiente sostegno fornito ai suoi soldati. E lo fa anche stavolta con un video pubblicato sul suo canale Telegram, sostenendo che i suoi uomini hanno bisogno di almeno 300 tonnellate di proiettili di artiglieria al giorno per l'assalto. "Trecento tonnellate al giorno corrispondono a 10 container da carico, non molto, ma a noi ne viene fornito non più di un terzo", ha sostenuto il capo dei mercenari in un video apparentemente girato dalla città di Soledar, a nord-est di Bakhmut. In un altro video, Prigozhin ha affermato che se il gruppo dovesse morire sarebbe "non per mano dell'esercito ucraino o della Nato, ma a causa dei nostri bastardi burocrati nazionali".

Quando ci sarà la controffensiva ucraina

Prigozhin teme la controffensiva ucraina che, secondo il ministro della Difesa ucraino Oleksy Reznikov in un'intervista televisiva, sarebbe in "dirittura d'arrivo". La mossa per respingere i russi dal territorio ucraino potrebbe arrivare a metà mese di maggio. "Non mi limito a sperare, ci credo. Sono convinto che sia stato fatto molto perché la controffensiva abbia successo. Perché se i nostri generali non fossero fiduciosi, sarebbe inutile andare avanti. Tutto deve essere pianificato", ha concluso il ministro della Difesa ucraino. Reznikov ha nominato tre fattori chiave per una controffensiva di successo: la disponibilità di armi, soldati preparati e addestrati che conoscono il loro piano e fornire all'offensiva tutto il necessario.

Il bilancio dell'invasione delle truppe del Cremlino in Ucraina è negativo, almeno secondo Washington. Gli Stati Uniti hanno affermato che l'offensiva russa nell'Ucraina orientale è "fallita". La Casa Bianca ha stimato 100mila vittime, tra cui 20mila morti, tra le truppe russe da dicembre. Circa la metà delle morti apparterrebbero al Gruppo Wagner, ha detto il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale, John Kirby, aggiungendo che l'offensiva russa su Bakhmut, nella regione orientale Ucraina del Donbass, è "in stallo" ed è "fallita".

Nel frattempo, le autorità russe stanno preparando piani di evacuazione nelle zone occupate della regione di Zaporizhzhia. Stando a quanto riferito dal Centro nazionale di resistenza dell'Ucraina, le autorità di occupazione stanno preparando l'evacuazione dei lavoratori e delle loro famiglie e sono state distribuite istruzioni su come distruggere documenti e attrezzature.

Le autorità di occupazione russe stanno anche "rafforzando le misure" per identificare le persone coinvolte nei movimenti partigiani ucraini e questo include la perquisizione delle case di coloro che sono sospettati di "slealtà". Segnale, probabilmente, che mostra il timore delle truppe russe per la controffensiva ucraina.