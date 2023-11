Israele-Hamas: quanti ostaggi sono stati rilasciati e la tregua che "può durare"

Si è temuto, a lungo, che tutto stesse per saltare. Si è sbloccata sabato sera, grazie alla mediazione di Qatar ed Egitto, l'impasse che rischiava di far saltare la tregua tra Israele e Hamas. Tredici ostaggi israeliani sono stati liberati assieme a quattro cittadini thailandesi dopo ore di incertezza e di angoscia per i parenti in attesa. In contemporanea è cominciata anche la liberazione dei 39 detenuti palestinesi dal carcere di Ofer. Intanto Israele ha fatto sapere di aver ricevuto la nuova lista degli ostaggi che dovrebbero essere rilasciati oggi, nel terzo e penultimo giorno della tregua.

In tutto, fino a ora, sono stati rilasciati quarantuno ostaggi detenuti a Gaza. Circa 26 ostaggi – tutte donne e bambini – sono stati liberati nell'ambito di un accordo tra Israele e Hamas. Altri 14 ostaggi tailandesi e un filippino sono stati rilasciati nell'ambito di un accordo separato tra Hamas e il governo egiziano.

"Per quanto felici siamo, e non c'è persona più felice di noi in questo momento, noi continueremo a combattere per il ritorno di tutti il prima possibile". Queste le parole con cui uno dei parenti degli ostaggi liberati oggi da Hamas ha commentato il rilascio a Canale 13, come riportato da Haaretz. Aviv Habaron ha potuto riabbracciare ieri la nipote Adi Shoham e i suoi figli Neve, di 8 anni, e Yahel, di 3. "Speriamo che i prossimi gruppi vengano rilasciati nei prossimi giorni", ha detto.

Il governo israeliano afferma che la tregua potrebbe essere prolungata se almeno 10 israeliani venissero rilasciati ogni giorno, ma ha anche promesso di spazzare via Hamas e insiste che l’accordo è solo temporaneo.

Sono 61 i camion che trasportavano forniture mediche, cibo e acqua che hanno consegnato il loro carico nel nord di Gaza, mentre una pausa nei combattimenti permette agli aiuti di entrare nel territorio costiero assediato. Altri 200 camion sono stati inviati nella Striscia di Gaza da Nitzana, in Israele, ha dichiarato l'ufficio Onu per il Coordinamento degli Affari Umanitari (Ocha) in un comunicato e 187 di essi hanno superato il confine.

Undici ambulanze, tre pullman e un pianale sono stati consegnati all'ospedale di Al-Shifa, che ha visto pesanti combattimenti negli ultimi giorni, "per assistere le evacuazioni", si legge nel comunicato. "Più a lungo durerà la tregua, più aiuti le agenzie umanitarie saranno in grado di inviare dentro e attraverso Gaza", ha aggiunto, ringraziando i gruppi della Mezzaluna Rossa palestinese ed egiziana.

Hamas ha rapito circa 240 persone durante il raid nel sud di Israele il 7 ottobre e ne ha uccise 1.200, la maggior parte civili, secondo Israele. Hamas afferma che sono morte quasi 15.000 persone, tra cui molti bambini, nei quasi 50 giorni di attacchi su Gaza.

100.000 israeliani si sono radunati sabato sera a Tel Aviv per sostenere le famiglie degli ostaggi tenuti a Gaza, commemorando i 50 giorni dal massacro del 7 ottobre e dal rapimento di circa 240 persone nella Striscia di Gaza

