Quanti militari russi sono davvero morti in Ucraina

La Russia ha probabilmente subito perdite devastanti tra i suoi ufficiali di grado medio e basso nel conflitto, secondo il ministero della Difesa britannico: "I giovani ufficiali hanno dovuto guidare le azioni tattiche di livello più basso, poiché all'esercito mancano i quadri di sottufficiali altamente qualificati e autorizzati che svolgono quel ruolo nelle forze occidentali".

"La perdita di gran parte della generazione più giovane di ufficiali professionisti aggraverà probabilmente i suoi problemi in corso nel modernizzare il suo approccio al comando e al controllo. Più immediatamente, è probabile che i gruppi tattici che vengono ricostituiti in Ucraina dai sopravvissuti di più unità siano meno efficaci a causa della mancanza di leader di grado minore", segnala l'intelligence britannica che parla anche di "ammutinamenti" e riduzione "del morale e una continua scarsa disciplina".

Uno stipendio mensile di 220mila rubli - circa 3mila euro - e un bonus una tantum di 250mila rubli a chi accetta di arruolarsi nell’esercito russo. A San Pietroburgo continua la campagna di arruolamento e secondo quanto riportato in alcune chat telegram, per i nuovi arruolati sono anche previsti 8mila rubli al giorno per i rimborsi. In caso di morte, ai familiari vengono rimborsati oltre 13milioni di rubli, in caso di ferite gravi 3,296 milioni e in caso di ferite leggere 3,074 milioni di rubli.

Il presidente russo Vladimir Putin ha intanto firmato una legge che estende ai 50 anni il limite di età per arruolarsi nell’esercito. Finora il primo contratto con l’esercito poteva essere firmato entro i 40 anni. Sarebbero più di trentamila i soldati russi che hanno perso la vita in Ucraina dall’inizio della guerra secondo il ministero della Difesa di Kiev. La metà, 15mila crica, secondo fonti militari britanniche. Numeri credibili Mosca non ne ha mai forniti dopo il 24 febbraio. Il bilancio delle vittime militari russe è sostanzialmente impossibile da verificare.