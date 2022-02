Guerra Russia-Ucraina: il tragico bilancio delle vittime

Secondo il vice ministro della Difesa ucraino Hanna Malyar sarebbero circa 4.300 i militari russi morti finora nel conflitto. Il condizionale è più che mai d'obbligo dal momento che non è possibile verificare la notizia e Mosca continua a non fornire aggiornamenti sulle vittime. I numeri dunque vanno presi con cautela perché la propaganda, come avviene sempre nelle guerre, è sempre in agguato. Va infatti sottolineato che non esistono per ora stime attendibili e di terze parti rispetto al conflitto. Secondo Malyar le forze armate ucraine avrebbero inoltre distrutto 146 carri armati, 27 aerei e 26 elicotteri, riferisce Reuters.

Venerdì la rivista inglese Economist aveva spiegato che nonostante l'inferiorità numerica delle sue forze armate, "l'Ucraina ha inflitto più vittime in 24 ore di quante la Russia abbia subito in otto anni di impegni in Siria". Certo è che propaganda o no, il conflitto con l'Ucraina è forse ben più cruento di quanto dalle parti di Mosca si aspettassero.

Il sito choc sui soldati uccisi o fatti prigioneri

Intanto il Ministero degli Affari Interni dell'Ucraina ha aperto un sito ad hoc per permettere - nonostante le limitazioni su internet - ai cittadini russi di scoprirese i loro parenti, amici e conoscenti sono stati uccisi o fatti prigionieri dagli ucraini. Il sito (https://200rf.com) ha chiaramente funzioni di propaganda più che umanitarie e contiene immagini piuttosto crude: l'obiettivo è indebolire il consenso dell'opinione pubblica russa. La home del sito mostra foto e documenti dei soldati russi morti e catturati, oltre a video in cui parlano alcuni giovani soldati. La durezza delle immagini viene giustificata da Kiev con il fatto che "sfortunatamente, molte delle persone uccise sono difficili da identificare: pubblichiamo deliberatamente queste foto e video, così forse riconoscerai qualcuno da segni indiretti".