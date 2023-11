Quaranta lavoratori intrappolati in un tunnel: corsa contro il tempo per salvarli

È una corsa contro il tempo quella per salvare circa 40 lavoratori intrappolati in un tunnel crollato dello Stato indiano settentrionale dell'Uttarakhand. Gli operai stavano costruendo la galleria quando una parte di essa ha ceduto ieri mattina (domenica 12 novembre) a causa di una frana. Adesso i soccorritori sono riusciti a mettersi in contatto con i 40 lavoratori, utilizzando dei walkie-talkie, e sperano che riusciranno a salvarli presto. "I soccorritori stanno preparando un passaggio di fuga perforando le macerie", ha dichiarato alla Reuters il sovrintendente della polizia locale Arpan Yaduvanshi. "Cibo e acqua sono stati forniti ai lavoratori e speriamo che l'operazione di salvataggio si concluda presto. Tutti i lavoratori all'interno, circa 40, sono in buona salute", ha detto l'ufficiale di polizia.

A causare l'incidente è stata una frana nelle vicinanze che ha portato alla caduta di pesanti detriti sul tunnel, provocandone il crollo. I cumuli di detriti hanno interrotto la fornitura di ossigeno ai lavoratori e per questo una conduttura posata per fornire acqua alla galleria è stata convertita per il passaggio di ossigeno, cibo e acqua agli operai. I soccorritori stanno usando escavatori e altre macchine pesanti per scavare tra le macerie.

Lo Stato montuoso dell'Uttarakhand, nel nord dell'India, dove si trovano diversi picchi e ghiacciai himalayani, ospita alcuni dei siti più sacri per gli indù. La regione è vulnerabile a frane, terremoti e inondazioni. Il tunnel era in costruzione su un'autostrada nazionale che fa parte di un percorso di pellegrinaggio indù. Il progetto del pellegrinaggio di Char Dham è uno dei progetti più ambiziosi del governo del primo ministro Narendra Modi e mira a collegare quattro importanti luoghi di pellegrinaggio indù dell'India settentrionale attraverso 889 chilometri di strada a due corsie, costruita al costo di 1,5 miliardi di dollari.

A rescue operations is underway to release 40 workers trapped inside a collapsed under-construction tunnel in India's northern Uttarakhand state pic.twitter.com/4LywLLWRam November 13, 2023

Continua a leggere su Today.it