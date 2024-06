I quattro docenti americani accoltellati in Cina: cosa sappiamo

Si sa da tempo che i rapporti tra Stati Uniti e Cina hanno raggiunto i minimi storici, ma mai nessuno avrebbe immaginato che dallo scontro ideologico si sarebbe passato a quello fisico. La notizia dell'accoltellamento di quattro docenti di un college statunitense avvenuto lo scorso 10 giugno in un parco pubblico di Jilin, in Cina, rischia di inasprire i rapporti già tesi tra le due superpotenze. Fortunatamente l'attacco non è stato fatale: i quattro professori sono rimasti feriti ma non sono in pericolo di vita.

La dinamica dell'accoltellamento

La dinamica dei fatti è poco chiara. I quattro tutor del Cornell College, università dell'Iowa, stavano facendo una passeggiata al parco nella provincia cinese di Jilin con un membro della facoltà dell'Università di Beihua quando sono stati aggrediti da un uomo armato di coltello. Anche l'impiegato dell'università cinese è rimasto coinvolto nell'attacco. Restano da chiarire le cause dell'aggressione mentre la polizia ha diffuso l'identikit di quello che è ritenuto essere il principale sospettato datosi alla fuga e ancora ricercato: un uomo di nome Cui Dapeng, la cui registrazione è stata individuata nel distretto di Longtan, sempre a Jilin.

I quattro professori erano impegnati in uno scambio accademico in qualità di tutor all'università di Beihua della città di Jilin. La prima notizia dell'attacco arriva dall'università statunitense, secondo cui i quattro tutor sono stati feriti in un "incidente grave durante una visita un pieno giorno" al parco. "Siamo in contatto con i nostri quattro tutor e li stiamo assistendo", ha detto il presidente del college, Jonathan Brand, precisando che nel programma di scambio "non sono coinvolti studenti".

Il rappresentante dello stato dell'Iowa Adam Zabner ha detto ai media statunitensi che suo fratello, David Zabner, era tra i quattro membri del gruppo attaccati da un uomo armato di coltello mentre erano in visita in un tempio nel parco Beishan. David Zabner "è stato ferito al braccio", ha detto il funzionario statunitense all'agenzia di stampa Reuters, precisando che l'uomo è ricoverato in un ospedale vicino al luogo dell'attentato. Il governatore dello Stato, Kim Reynolds, ha affermato di essere "in contatto con la delegazione dell'Iowa e il Dipartimento di Stato americano in risposta a questo orribile attacco".

La censura del governo cinese

L'episodio, inizialmente non confermato ufficialmente dalle autorità provinciali di Jilin, è finito nelle maglie della censura sui social media, dove sono comunque stati postati dei video di tre persone a terra cosparse di sangue. Anche su Weibo (l'X mandarino) l'attacco è stato censurato: un hashtag correlato all'episodio è stato oscurato "secondo le leggi pertinenti", si legge nella spiegazione dei contenuti censurati.

Solo a distanza di parecchie ore, Pechino ha condannato l'attacco affermando però che si tratta di un episodio isolato. "È stato un incidente isolato", ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Lin Jian, promettendo che Pechino lavorerà per proteggere la sicurezza degli stranieri nel paese. "La polizia ritiene che sia stato un caso isolato, ulteriori indagini sono in corso", ha proseguito il portavoce, per il quale l'episodio non "influirà sul normale sviluppo degli scambi interpersonali tra Cina e Stati Uniti".

La situazione si sbloccata con la conferma che i feriti non erano in pericolo di vita: sulla vicenda è intervenuto anche Hu Xijin, ex direttore del tabloid Global Times di cui è adesso un commentatore. "Innanzitutto condanno questo attacco. E voglio dire: indipendentemente dal motivo dell'aggressore, questo incidente è un caso isolato nel contesto più ampio della società cinese - ha scritto Hu su X -. Il sentimento generale del pubblico nei confronti dei turisti stranieri nei mercati e nelle località turistiche è amichevole".

I rapporti accademici tra i due paesi

L'intesa tra il Cornell College e l'università Beihua è stata firmata nel 2018 e prevede che l'ateneo cinese fornisca fondi ai professori del college statunitense insegnare informatica, matematica e fisica per un periodo di due settimane in Cina.

La Cina e gli Stati Uniti hanno recentemente cercato di rafforzare i loro legami e scambi accademici per contribuire a stabilizzare le loro tese relazioni. Lo scorso novembre, il presidente cinese Xi Jinping si è impegnato a invitare 50.000 giovani americani in Cina per programmi di studio volti a rafforzare i legami interpersonali, ma rimane in vigore un avviso di viaggio di livello 3 del Dipartimento di Stato rivolto alla Cina che avverte di possibili detenzioni arbitrarie e divieti di uscita. Secondo i dati statunitensi, attualmente ci sono meno di 900 studenti americani in Cina nell'ambito dello scambio culturale rispetto agli oltre 290mila studenti cinesi negli Stati Uniti. Il leader cinese ha un legame personale con l'Iowa, avendo vissuto lì con una famiglia ospitante nel 1985 come parte di uno scambio agricolo.